Češi chtějí letos za dovolenou utratit v průměru 28.421 Kč, meziročně o 6 % více

Praha - Češi letos za dovolenou podle průzkumu společnosti Europ Assistance plánují utratit v průměru 28.421 korun, meziročně zhruba o šest procent více. Vyrazit na letní pobyt se chystá sedm z deseti Čechů. Ve srovnání s loňskem ale přibylo lidí, kteří si dovolenou odepřou, aby ušetřili. Zatímco loni tento důvod uvádělo 22 procent dotázaných, letos jich bylo 36 procent. Dalších 41 procent lidí z těch, kteří zůstanou přes léto doma, si dovolenou nemůže dovolit. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici.

Vzhledem k rostoucím životním nákladům Češi častěji na útratu za dovolenou využívají zaměstnanecké benefity. Podíl dovolené na celkovém objemu prostředků utracených za benefity je letos nejvyšší za posledních pět let, vyplývá z dat společnosti Up Česká republika. Uživatelé její benefitní karty vydali letos za rekreaci meziročně třikrát více. Průměrná transakce za dovolenou proti loňsku vzrostla o 24 procent, sdělil ČTK ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti.

Průzkum Europ Assistance dále ukázal, že letos se Češi neobávají restrikcí v souvislosti s pandemií koronaviru. O tom, že se bude cestovat bez omezení, je přesvědčeno 54 procent lidí, loni si to myslela čtyři procenta respondentů. Lidé se proto letos tolik neobávali si pobyt s předstihem rezervovat, udělalo jich to 43 procent. V uplynulém roce si dovolenou s delším časovým náskokem objednalo 34 procent dotázaných. Plány na letní rekreaci naopak letos u 88 procent lidí ovlivňuje inflace a zdražování, v případě zhruba dvou třetin Čechů má vliv válečný konflikt na Ukrajině.

Stejně jako loni se většina českých turistů vypraví na dovolenou autem, konkrétně 62 procent z nich. Nejčastějším cílem budou Chorvatsko a Itálie.

Europ Assistance průzkum s názvem Holiday Barometer uskutečnila v květnu, odpovědělo v něm 1000 Čechů starších 18 let. Postoje a plány na letní dovolenou firma zjišťuje celosvětově dvacátým rokem, Českou republiku zahrnula podruhé.

Příspěvek na dovolenou od zaměstnavatele je podle zjištění Up ČR nyní nejžádanějším benefitem, přálo by si ho 36 procent lidí. "Po covidem poháněném trendu home office a po celkově náročných posledních letech vnímáme větší ochotu zaměstnavatelů dopřát zaměstnancům odpočinek v podobě dovolené a různými způsoby ji podporovat, aby si zaměstnanci skutečně odpočinuli," uvedl Nicoletti. Dodal, že pokud zaměstnavatel využívá tzv. systém cafeterie, mohou pracovníci benefity uplatnit na dovolenou v ČR i zahraničí.

Nicoletti dále řekl, že zaměstnavatelé se v posledních letech předhánějí v počtu nabízených dní dovolené. Jako důležitější se ale podle něj ukazuje umožnění souvislejšího volna v délce alespoň dvou týdnů.