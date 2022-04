Češi chtějí do Prahy vrátit MS v krasobruslení, nejdříve za tři roky

Praha - Češi chtějí v Praze po více než třech desetiletích znovu uspořádat mistrovství světa v krasobruslení. Svaz podal kandidatury na šampionáty v letech 2025 až 2027. Novináře o tom dnes informoval předseda Českého krasobruslařského svazu (ČKS) Stanislav Židek. Krasobruslařské mistrovství světa bylo v Praze naposledy v roce 1993. Před pěti lety hostila Ostrava mistrovství Evropy.

"Tehdejší zkušenost nám pomáhá. A pomáhá i to, že se to mistrovství podařilo. Přesvědčili jsme, že jsme dobří organizátoři a zasloužili bychom si ještě větší kvalitu a širší záběr," řekl Židek. Češi chtěli vrcholné krasobruslařské akce získat už pro rok 2024, kdy kandidovali na evropský i světový šampionát. Pro pořádání MS dostal přednost Montreal, který přišel o MS 2020 kvůli koronaviru. Evropský šampionát bude za dva roky v Budapešti.

Tentokrát bude ve hře jen mistrovství světa, protože v ostravské hale, kde by se konalo ME, se počítá s rekonstrukcí a nikdo nedal svazu záruky, že by byla k dispozici. Hned tři kandidatury svaz podal, když se Židek od funkcionářů mezinárodní federace ISU dozvěděl, že po vzoru rychlobruslení bude i krasobruslení pracovat ve tříletých cyklech. "Žádosti jsou obdobné, mění se akorát nějaké povídání a ceny. Myslím, že Praha je super destinace. Věřím, že některý z těch roků dostaneme, a bude to krásné mistrovství," poznamenal šéf českého krasobruslení.

Pro mistrovství světa se počítá s O2 arenou a přilehlým hotelem Stages, který byl slavnostně otevřen loni na podzim. "Je velké plus, že jsme mohli napsat, že ten hotel už funguje. Je to ještě blíž, než když je to v Ostravě do haly přes ulici z Clarionu," pochvaloval si Židek. Jako tréninková hala by mohlo sloužit O2 universum.

Náklady je podle Židka náročné odhadovat. "Říct nějaké číslo je velice složité. Do podkladů dáváme jen požadavek hotelů, jak se budou cenové relace pohybovat. Řádově je to o jednu nulu víc oproti mistrovství Evropy. Stopadesát až 200 milionů, jen se mihne," přemítal. O2 arena je sice dražší, ale zase má vyšší kapacitu a na světový šampionát by byly dražší vstupenky než na ME. Vyšší zisk by byl i z televizních práv. Židek věří ve velký zájem sponzorů i podporu státu, o níž už předběžně jednal s předsedou Národní sportovní agentury Filipem Neusserem.