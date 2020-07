Češi chtějí celosvětovou konferenci otevřených dílen

Otevřená digitální dílna FABLab Brno a sdružení Make More by v roce 2024 rády uspořádaly FABx – největší konferenci otevřených dílen na světě. Cílem je podpořit v tuzemsku povědomí o těchto kreativních hubech, které jsou běžné v západní Evropě.

FABx se koná pod záštitou organizace FAB Foundation. Ta funguje pod americkou univerzitou MIT a sdružuje síť otevřených dílen po celém světě. Každoroční konference se vždy koná v jiném státě. Po letošní virtuální verzi se chystá do kanadského Montrealu, následně se postěhuje do Mexika a za tři roky se bude konat v Bhútánu. V České republice, konkrétně v Praze a Brně, by se týdenní akce mohla konat v roce 2024.

Cílem konference má být popularizace v Česku zatím málo známého fenoménu otevřených dílen a obecně komunity makerů-kutilů 21. století. Organizátoři zároveň usilují o to, aby dopad akce byl dlouhodobý. „Nechceme pořádat konferenci, po které nám tady nezůstane nic než dobrý pocit. Naším cílem je přinést nové impulsy a zkušenosti ze zahraničí,“ tvrdí.

A dodávají, že chtějí podpořit obecně mimoškolní technické vzdělávání, mimo jiné například vznik otevřených dílen typu FabLab (název pochází z anglického Fabrication Laboratory) v každém krajském městě. Součástí jejich záměru je vnést tyto myšlenky do celého regionu střední a východní Evropy, kde se žádná akce tohoto druhu ještě nekonala.

V Česku je podle sdružení Make More asi 25 aktivních otevřených dílen. Ty se zaměřují jak na moderní technologie, jako je 3D tisk, laserování nebo CNC stroje, tak na audiovizi či klasickou práci se dřevem a kovem. Členství v nich je dobře dostupné široké veřejnosti, a dílny tak slouží širokému spektru makerů – hobby tvůrcům, nadšencům, startupům a firmám.

„Podpora kreativní ekonomiky je důležitá pro generováni nápadu, spolupráce, podporu nových projektů, a tím generování inovací a přidané hodnoty. Podobné akce mají podpořit téma tvořivosti a nových technologických řešení v souladu s Inovační strategií České republiky,” zdůrazňuje koordinátor strategie Czech Republic The Country For The Future Robin Čumpelík.

Kandidaturu pro rok 2024 připravila ve spolupráci první brněnská otevřená dílna FABLab Brno a sdružení Make More, které v České republice popularizuje otevřené dílny, maker hnutí a pořádá festivaly Maker Faire. Podporu konferenci už přislíbily velké české firmy, jako je ŠKODA Auto a výrobce 3D tiskáren PRUSA Research, stejně jako VUT, Jihomoravské a Středočeské inovační centrum, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury.

Více na https://fab2024.cz.