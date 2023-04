Češi chtějí bydlet ve vlastním domě na vesnici poblíž města, ukázal průzkum

Praha - Většina Čechů by chtěla bydlet v domě na vesnici poblíž města. Pokud by se stěhovali, což si nejvíce přeje mladá generace, tak vítězí jih republiky nad severem. Vyplývá to z průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank, který má ČTK k dispozici.

Z dat sebraných mezi více než 1000 respondentů ve věku 18 až 65 let je zřejmé, že 80 procent lidí by si k bydlení zvolilo dům před bytem. Nejčastěji se to týká lidí bydlících v obci pod 1000 obyvatel, stejně jako Čechů s většími příjmy a ve věku od 25 do 44 let.

Pokud by si Češi mohli vybrat, 46 procent preferuje bydlení na vesnici oproti 42 procentům těch, kteří by raději žili ve městě.

Více než polovina dotazovaných (54 procent) by ráda zůstala v místě, kde v současnosti žijí. V malých vesnicích do 999 obyvatel by chtělo nadále žít 72 procent obyvatel. Ti, kteří žijí ve velkoměstě nad 100.000 obyvatel, by tam chtěli zůstat v 56 procentu případů. Nejoblíbenější variantou života na vesnici (30 procent) je relativní blízkost většího města. Bydlení mimo město také častěji preferují lidé se základním vzděláním a ženy.

"Obecně se v Česku těší zhruba stejné oblibě vesnice i město, kdy lidé chtějí využít výhod města a vesnice zároveň. Pokud chtějí žít ve městě, tak na okraji a pokud chtějí žít v menší obci, tak blízko za městem. Zbytek obyvatel by si život představoval na předměstí nebo v příměstské oblasti," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Pětina tuzemské populace by se ráda odstěhovala, a to především mladí ve věku 18 až 24 let, těch je 32 procent. Obecně podle průzkumu převládá touha přemístit se ze severu na jih. Nejmenší oblibu mají kraje Moravskoslezský, Zlínský, Vysočina, Ústecký, Karlovarský a Pardubický.