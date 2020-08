Češi byli v Praze pátí v parkurovém Poháru národů

Praha - Český parkurový tým skončil pátý v Poháru národů v Praze. Všichni čtyři jeho členové - Kamil Papoušek, Anna Kellnerová, Ondřej Zvára i Aleš Opatrný - splnili se svými koňmi hned v prvním kole minimální požadavky způsobilosti (MER) pro olympijské hry. První ze dvou hlavních závodů CET Prague Cupu v Chuchle Areně vyhráli Nizozemci.

Nad sestavou českého týmu se do poslední chvíle vznášel otazník, protože Papoušek si při pádu z jednoho ze svých mladých koní natrhl tříslo. Se sebezapřením se posadil do sedla Warnesse a hned v prvním kole s ním splnil požadavky pro OH, když dostal jediný trestný bod za překročení času. "Kůň to naštěstí skákal za mě. I ve druhém kole skákal bezvadně, ale tam mě to zranění víc limitovalo. Fakt mě to bolelo, poléval mě studený pot," řekl Papoušek po závodě České televizi.

V prvním kole zapsali Češi jen jeho trestný bod, protože čistě odjeli Opatrný s Gentlemenem a Zvára s Cento Lanem. Škrtal se výsledek Kellnerové, která měla s Catch Me If You Can čtyři trestné body za jednu shozenou překážku. I to jí stačilo ke splnění olympijských kritérií.

Do druhého kola postupovali Češi z páté příčky za čtyřmi ekipami s nulou. Ve druhém kole se chybovalo více a domácí po třech kolech útočili na stupně vítězů. Potřebovali k tomu čistý parkur Opatrného, ale jeho Gentlemen se nepopasoval se změněnými podmínkami na kolbišti. "Jak zapadalo slunce, tak na parkuru bylo hodně stínů. Už k prvnímu skoku nechtěl, protože tam byly stíny. Pak jsme to nějak zvládli, ale po vodě tam byl ten samý problém, bál se toho. A pak už to kůň trochu vzdal," komentoval Opatrný výkon, kdy se šestnácti trestnými body jízdu předčasně ukončil.

Celkem tak Češi měli osmnáct trestných bodů a od bronzových Japonců je dělilo šest bodů. Nizozemci zvítězili se čtyřmi trestnými body, přičemž už jejich čtvrtý jezdec Jur Vrieling nemusel ani do jednoho kola nastoupit. V prvním totiž měli jasnou nulu a ve druhém výhru. Druzí skončili Irové s osmi trestnými body.

Výsledky Poháru národů v parkurovém skákání v Praze

1. Nizozemsko (jezdec Bles/kůň Israel V/D Dennehoeve, Schuttert/Lyonel D, Dubbledam/Oak Grove's Carlyle, Vrieling/VDL Glasgow vh Merelsnest) 4 trestné body, 2. Irsko 8, 3. Japonsko 12, ...5. Česká republika (Papoušek/Warness, Kellnerová/Catch Me If You Can Old, Zvára/Cento Lano, Opatrný/Gentlemen vh Veldhof) 18.