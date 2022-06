Češi by měli být na parašutistu Kubiše hrdí, uvedla jeho příbuzná

Dolní Vilémovice (Třebíčsko) - Stovky lidí si dnes v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku připomněly 80 let od smrti parašutisty Jana Kubiše, jednoho z atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Pieta se odehrála před Kubišovým rodným domem, v němž je expozice. Češi by měli být hrdí, že Kubiš a ostatní atentát provedli, bez něj by možná český národ již neexistoval, řekla ČTK Julie Fňukalová, jejíž dědeček byl František Kubiš, parašutistův otec.

"Myslím, že bychom měli být všichni hrdí a pyšní, že Jan Kubiš od nás pochází a že udělal to, co udělal. Kdyby se Heydrichovi nepostavili, nikdo z nás by tady nebyl. Patřím do té rodiny, umřelo mi taky půl rodiny a neodsuzuji ho, že to udělal. Někdo odsuzuje (Karla) Čurdu (člena výsadku Out Distance), že je zradil, ale nikdo nevíme, jak bychom se v té době zachovali. Ta doba byla tak strašně těžká, že kdyby na nás někdo zatlačil nebo nám jen šlápl na palec u nohy, tak bychom možná promluvili taky," řekla 58letá Fňukalová, rozená Dusíková.

Když byla malá, o Kubišovi (1913 - 1942) se doma nemluvilo. Vše se dozvěděla později. "Naše babička měla sice ve své světničce obraz všech Kubišových, kteří byli popraveni v Mauthausenu, vždycky tam hořela svíčka, ale nikdy jsme (jako malí) nevěděli tu souvislost, že patříme do rodiny Kubišových," řekla žena, která nyní Kubišovým rodným domem provází. Je ráda, že ho obec opravila.

Myslí si, že mnoha lidem pojem heydrichiáda už nic neříká. "Měli bychom si všichni vážit života. Teď mě velice rmoutí válka na Ukrajině s Ruskem. Vůbec se mi nelíbí a něco mi to připomíná. Chtěla bych, aby k sobě všichni lidé byli hodní," uvedla Fňukalová.

Kubišův rodný dům získala obec v roce 2009, zpřístupnila ho po opravě v roce 2013 při stém výročí Kubišova narození. Před pandemií ho ročně navštívilo asi 1200 lidí. V expozici jsou Kubišův vycházkový bodák či výložky ze stejnokroje. Také některé z věcí, které se našly pod schody vedoucí na půdu, když obec začala dům opravovat. Lidé tak spatří staré vidličky, nůž nebo kleště. V jiné části je dobové kolo. Letos podle Fňukalové jezdí na prohlídky hodně škol.

Vzpomínkové věnce dnes kladli lidé při skladbě Anděl lásky, kterou hráli vojáci z Olomouce. Na závěr, zrovna když začalo mrholit, zazněly slovenská, anglická a česká hymna. V proslovech řečníci připomněli, že 37 lidí z Kubišovy rodiny nacisté uvěznili, část popravili v koncentračním táboře Mauthausen. Místní kronikář řekl, že Kubišův rodný dům je kaplička všech výsadkářů. Program nabídl i seskok parašutistů, nad domem proletěl bojový vrtulník.

Kubiš, člen výsadkové skupiny Anthropoid, spolu s Jozefem Gabčíkem úspěšně zaútočil 27. května 1942 na třetího muže nacistické říše Heydricha. Kubiš zemřel 18. června 1942, šest dní před svými 29. narozeninami, při boji parašutistů s nacistickými okupanty v pražském kostele Cyrila a Metoděje. Okamžitě po atentátu vyhlásili nacisté stanné právo a začaly masové popravy. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků.