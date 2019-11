Češi budou proti Rusům hrát o vítězství na Karjale

Helsinky - Čeští hokejisté dnes mohou podruhé vyhrát turnaj Karjala. Na závěr úvodního dílu Euro Hockey Tour se v Helsinkách utkají s Ruskem a dvoubodový zisk jim dá jistotu celkového prvenství. Dosud na Karjale zvítězili jen před sedmi lety.

Svěřenci trenéra Miloše Říhy zahájili sezonu výhrou 3:1 nad Švédskem a v sobotu porazili také mistry světa Finy 3:2 po samostatných nájezdech. Sborná zahájila porážkou 3:4 s Finskem a dnes udolala rovněž v nájezdech Švédy. Díky tomu může i výběr kouče Alexeje Kudašova stále ještě pomýšlet na vítězství v turnaji.

"Dneska vyhráli v nájezdech, budou odpočatější. Dnes byli horší než ten minulý zápas, ale zápasy ČR - Rusko mají vždy takový náboj... Rusové budou chtít určitě vyhrát. Taktiku zvolíme tak, abychom ten zápas i turnaj vyhráli," řekl trenér českého mužstva Miloš Říha starší.

Potvrdil, že touží po úspěchu. "Jak jsme avizovali už na té první tiskové konferenci, chceme vyhrávat a budeme jezdit vyhrávat. Chceme hráče učit vyhrávat. A každý hráč, který je tady v té kabině, tak chce vyhrát. To je důležité pro nás, ale i pro celý český hokej, aby nás zase ostatní brali vážněji a měli z nás trošku respekt," prohlásil Říha.

Sestavu neprozradil. Pokud se s kolegy bude držet původního plánu, v brance dostane příležitost Karel Vejmelka. "Mám to v hlavě, gólmana i obranu, jen si ještě nejsem jistý v útoku, kde mám dva otazníky. Musíme si na to sednout. Každopádně do sestavy dáme vhodně typy hráčů, kteří tam budou patřit," uvedl Říha.

Zápas s Ruskem začne ve 12:30. Utkáním proti sborné uzavírali čeští hokejisté minulou sezonu, na mistrovství světa v Bratislavě v duelu o bronzové medaile podlehli Rusům 2:3 po samostatných nájezdech.

Tabulka turnaje:

1. ČR 2 1 1 0 0 6:3 5 2. Finsko 2 1 0 1 0 6:6 4 3. Rusko 2 0 1 0 1 8:8 2 4. Švédsko 2 0 0 1 1 5:8 1