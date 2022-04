Češi během Velikonoc chtějí cestovat, zájem o letenky stoupl několikanásobně

Praha - Velikonoce lákají Čechy k cestování, po dvouletých omezeních pak o to více. Zájem o letenky na sváteční dny letos stoupl proti loňsku několikanásobně. Někteří prodejci evidují dokonce vyšší zájem než před vypuknutím koronavirové pandemie. Největší zájem je o lety do Španělska nebo Itálie. Vyplývá to z informací prodejců letenek pro ČTK.

Velký nárůst poptávky prodejci spojují s uvolněním dlouhodobých pandemických omezeních ve většině evropských i světových destinacích. "Lidé chtějí cestovat a využívají možnost, že konečně po dvou letech mohou trávit Velikonoce v zahraničí bez nějakých omezení," řekla ČTK manažerka Student Agency Lenka Kašická. Podle portálu Letuška.cz budou Velikonoce co do počtu leteckých cest zatím nejsilnějším termínem letošního roku.

Počet rezervací u jednotlivých prodejců letenek pro období Velikonoc proti loňsku několikanásobně stoupl. Například u Kiwi.com je zájem vyšší i než v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie koronaviru. Další prodejci jako Letuška.cz nebo Student Agency sice ve srovnáním s předkrizovými Velikonocemi hlásí nižší čísla, proti loňsku však počet rezervací podle nich také několikanásobně stoupl. Během nadcházejících svátků pak tradičně vedou spíše kratší cesty v průměru na tři dny.

Největší zájem je podle dopravců o lety v rámci Evropy, z jednotlivých zemí pak konkrétně vedou Španělsko, Itálie, Francie nebo Velká Británie, z měst pak Londýn, Paříž, Řím, Barcelona nebo Malaga. Podle statistik Kiwi.com jsou trasy Praha-Řím, Praha-Milán a Praha-Paříž aktuálně nejfrekventovanější jak v rámci ČR, tak i Evropy. Podle Josefa Trejbala z Letušky.cz je tak letošní velikonoční cestovatelský žebříček velmi podobný tomu v roce 2019.

Poptávku po letenkách podporuje podle prodejců i stále častější cestování takzvaně na vlastní pěst bez cestovních kanceláří. O Velikonocích je pak tento trend ještě zřetelnější. "Cestující volí na tento svátek atraktivní destinace, kam se pohodlně dostanou přímými lety, protože uspoří čas. Zároveň jde o letenky, které jsou zpravidla vůbec nejlevnější, protože jde o krátké vzdálenosti, které jsou obsluhovány hned několika leteckými společnostmi," vysvětlil Trejbal.