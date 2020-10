Červenou barvu má v koronavirovém semaforu už devět krajů

Praha - Devět krajů České republiky je po dnešní aktualizaci tzv. semaforu v nejhorším třetím stupni rizika nákazy covidem-19. Před týdnem mělo červenou barvu, která znamená komunitní šíření nemoci, pět krajů. Ve druhém oranžovém stupni jsou aktuálně Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký kraj a Vysočina, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví.

Minulý pátek měly červené zbarvení Praha, Středočeský, Jihomoravský, Zlínský a Královéhradecký kraj. Tento týden se k nim přidaly Karlovarský, Jihočeský, Pardubický a Moravskoslezský kraj. V zeleném stupni bez komunitního přenosu nákazy není žádný region. "Onemocnění se i nadále v řadě krajů šíří komunitně. To znamená, že se nedaří lokalizovat zdroje nákazy," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Do předchozího vydání semaforu byly regiony hodnoceny po jednotlivých okresech, na mapě z minulého týdne i na dnešní jsou jednotně zbarvené celé kraje. "Počty pozitivně diagnostikovaných pacientů, které poslední dny evidujeme, jsou skutečně alarmující. Je evidentní, že opatření která jsme zavedli, byla naprosto namístě," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Od středy přešli žáci a studenti škol na distanční výuku. Uzavřené musejí být restaurace, bary a kluby, které do té doby mohly být v provozu do 20:00. Otevřená zůstala výdejová okénka. Shromažďovat se nesmí více než šest osob, lidé také nesmí pít alkohol na veřejně přístupných místech. "Abychom šíření epidemie zpomalili, je klíčové tato opatření dodržovat. Zcela zásadní je odpovědnost každého z nás. Pokud je to možné, zůstaňte prosím doma," uvedl Prymula.

Reprodukční číslo, značící počet lidí, které nakazí jeden nemocný, je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška aktuálně 1,4. "Klíčovým úkolem je snížit reprodukční číslo pod hodnotu jedna. Jen tak snížíme tlak, který je vyvíjen na zdravotnický systém," řekl.

Mapu se stupni pohotovosti podle okresů začalo ministerstvo zdravotnictví publikovat na začátku srpna. Postupně se v ní jednotlivé okresy barvily z bílých bez rizika nákazy, přes zelené s nízkým rizikem a lokálními ohnisky, oranžové s počínajícím komunitním přenosem až po červené, kdy se nákaza šíří prakticky nekontrolovaně a u více než 30 procent nakažených není možné zjistit, kde se infikovali.