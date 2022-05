Červenka vyhrál jako čtvrtý český hokejista produktivitu MS

Tampere - Útočník Roman Červenka vyhrál jako čtvrtý český hokejista v historii produktivitu mistrovství světa. Šestatřicetiletý kapitán bronzového týmu šampionátu v Tampere a Helsinkách pomohl k zisku medaile 17 body za pět branek a 12 asistencí z deseti utkání. O tři body předčil Kanaďana Drakea Bathersona, jenž rovněž v 10 duelech zaznamenal tři góly a 11 asistencí. Předčil jej i v čele nahrávačů.

O pozici nejlepšího střelce se podělil se sedmi góly další lídr českého týmu David Pastrňák s Kanaďany Dylanem Cozensem a Pierrem-Lucem Duboisem. Pastrňákovi k tomu stačilo sedm utkání, Cozens s Duboisem jich sehráli deset.

Červenka se zařadil po bok Vladimíra Martince, Vladimíra Vůjtka a Martina Procházky. Martinec vyhrál produktivitu v dobách Československa v roce 1976 v Katovicích, kde se podílel na zisku zlata 20 body za devět branek a 11 přihrávek v 10 zápasech. Vůjtek s Procházkou společně kralovali kanadskému bodování v roce 1997 na šampionátu hraném také v Helsinkách, Tampere a Turku, kde nasbírali po 14 bodech za sedm gólů a stejný počet asistencí. Vůjtek to zvládl v osmi zápasech, Procházka v devíti.

Navíc Červenka vytvořil druhý nejlepší zápis českého zástupce v dějinách. Předčil trio Jiří Novák, Milan Nový a Jakub Voráček, které mělo z MS po 16 bodech shodně v 10 duelech. Novák v roce 1976 zaznamenal devět tref a sedm asistencí, Nový o rok později pomohl k obhajobě titulu ve Vídni šesti brankami a deseti přihrávkami a před třemi roky v Bratislavě stačily Voráčkovi čtyři trefy a 12 asistencí jen na 4. místo.

Červenka byl zvolen nejlepším útočníkem MS a dostal se i do All Star

Kapitán českých hokejistů byl rovněž zvolen nejlepším útočníkem mistrovství světa a dostal se i do All Star týmu turnaje. Zastoupení mezi nejlepšími hráči měli Češi naposledy na předminulém šampionátu v roce 2019 v Bratislavě a Košicích, kde byl zvolen nejlepším obráncem Filip Hronek a do All Star týmu se dostal Jakub Voráček.

Nejužitečnějším hráčem turnaje byl zvolen finský gólman Jussi Olkinuora, který byl i nejlepším hráčem na svém postu a nechyběl v nejlepší šestici šampionátu.

Individuální ocenění hokejového mistrovství světa v Tampere a Helsinkách:

Nejlepší hráči MS na jednotlivých postech (podle direktoriátu turnaje):

Brankář: Jussi Olkinuora, obránce: Mikko Lehtonen (oba Finsko), útočník: Roman Červenka (ČR).

Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů): Jussi Olkinuora (Finsko).

All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Jussi Olkinuora - Mikko Lehtonen (oba Finsko), Seth Jones (USA) - Pierre-Luc Dubois (Kanada), Roman Červenka (ČR), Sakari Manninen (Finsko).