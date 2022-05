Červenka si myslí, že v bronzu hokejistů hrála roli nepovedená olympiáda

Praha - Nejproduktivnější hráč uplynulého mistrovství světa ve Finsku Roman Červenka si myslí, že velkou motivací pro české hokejisty na cestě za první medailí ze světového šampionátu po deseti letech byla nepovedená únorová olympiáda v Pekingu. Na ní mužstvo po prohře se Švýcarskem v předkole play off obsadilo až deváté místo, což znamenalo nejhorší umístění v historii Česka i Československa.

V Tampere Češi v nedělním souboji o třetí místo po velkolepém obratu v závěrečné třetině proti USA a výhře 8:4 získali bronzové medaile. "Bylo to speciální v tom, že deset let je dlouhá doba. S tlakem od veřejnosti a médií je to jiné. Člověk cítí, že je potřeba to udělat. Myslím si, že roli hrála i nepovedená olympiáda. Aspoň tak to cítím já," řekl Červenka na tiskové konferenci po příletu do Prahy.

"Bylo velkou motivací dokázat, že to není tak špatné, jak si všichni myslí. Dokázat, že v Česku máme dobré hráče a že při troše štěstí můžeme medaili získat. Myslím si, že klidně i tu největší. V tuhle chvíli jsme rádi za bronzovou, znamená pro nás hodně," uvedl šestatřicetiletý útočník švýcarského týmu Rapperswil-Jona.

Jako čtvrtý český hokejista v historii ovládl produktivitu mistrovství světa. V deseti zápasech zaznamenal 17 bodů za pět branek a 12 asistencí. Navíc byl zvolen nejlepším útočníkem šampionátu v Tampere a Helsinkách a dostal se i do All Star týmu turnaje.

"Samozřejmě si toho cením, nebudu lhát. Kdyby to bylo bez medaile, nemělo by to pro mě vůbec žádný význam. Je dobré, že člověk se může radovat z více věcí. Ale cílem minimálně pro nás dva tady s (Davidem) Krejčou (Krejčím) v našem věku byl týmový úspěch. To, že se povedlo vyhrávat bodování, je něco navíc. Týmový úspěch byl číslo jedna a to nejdůležitější, co nás zajímalo," prohlásil kapitán reprezentace.