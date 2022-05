Červenka: První šanci jsme nevyužili, věděli jsme, že druhou už pustit nesmíme

Tampere (Finsko) - Český hokej čekal dlouhých deset let na medaili z mistrovství světa. Šestatřicetiletý útočník a kapitán výběru na letošním šampionátu Roman Červenka přesto přidal do své osobní sbírky již třetí cenný kov. Sám na něj čekal ještě o rok déle. Po zisku titulu mistrů světa v roce 2010 byl členem bronzového týmu hned rok poté.

"Víme všichni, jak dlouho to trvalo, takže si to všichni v kabině uvědomovali. My jsme i v té kabině chtěli dát ostatním klukům najevo, že to není každý rok, že ne každý rok o ty medaile hraješ. A tady je jasný důkaz - trvalo to deset let. Když už tam jsme, musíme si toho vážit a nesmíme tu šanci pustit. A to jsme měli v hlavách až do konce. Že jsme nevyužili tu včerejší, ale že nesmíme pustit tu druhou, kterou jsme dostali dneska," řekl Červenka novinářům.

Pro celý tým byly medailové boje velmi cennou zkušeností. "Každá zkušenost je důležitá. Čím víc hraješ těch zápasů o medaile, tak je to důležitější, ale není to záruka, že to budeme hrát každý rok a že tu šanci můžeme využít," zdůraznil Červenka. "Včerejšek musel jít stranou. Dneska jsme tam museli udělat všechno. Byla tam i trocha štěstí na naší straně, ale když si pro to jdeš, tak to přijde," dodal Červenka po výhře nad týmem USA 8:4.

"Před MS byla medaile cíl. Ale i když se to říká, tak víš, že ta cesta nebude jednoduchá a samozřejmě nebyla. Včera se nám nepovedly dvě třetiny, ale řekli jsme si, že musíme zabrat. Ani dnes ten zápas nejdříve nešel, jak bychom si představovali. O to lepší ten pocit teď je - i přes tu nepřízeň jsme někde našli sílu, zvedli hlavy a šli po tom v té třetí třetině," ohlédl se za semifinálovou porážkou 1:6 s Kanadou i dnešním strhujícím závěrem. Právě 6:1 totiž skončila třetí třetina, která přinesla obrat a zisk bronzu.

Po druhé přestávce jako kdyby vyjel na led jiný tým. "Čím víc se to blížilo k tomu konci, tak jsme říkali, teď už to není čtyřicet, ale že ti zbývá jen dvacet minut. Víš, že je to posledních 20 minut v sezoně. Tak jsme to tam nechali. Dali jsme brzy gól, od Pasty (David Pastrňák) to bylo moc důležité. Hned z první střely, rázem jsme měli výhodu na naší straně. Přesně to jsme potřebovali a už to pak nešlo zastavit," podotkl Červenka.

Do jak velkého laufu se mužstvo dostalo bylo dobře patrné z toho, jak žila střídačka. A jak slavila každý další gól. "Vždyť já nemůžu vůbec mluvit. To bylo gólů... Řvali jsme každých 20 sekund a už to nešlo," smál se Červenka. "Ta radost a emoce, jak jdou ven, to je to nejkrásnější, jak slavíš s týmem. Byl to skvělý pocit, říkal jsem, že ho nezažívám každý rok. Prostě paráda."

S narůstajícím náskokem bylo zřejmé, že tuhle šanci už národní tým nepustí. Co se mu prohnalo hlavou? "Když to tam napadalo, tak to z tebe spadne, že to vyjde. Byla to obrovská úleva. Je to víc než měsíc. Pořád se připravuješ na zápasy, je to stres na hlavu. Pomohli jsme si navzájem v tu složitou dobu a máme to," řekl Červenka.

Celý tým se už těšil na oslavy. "Určitě si to užijeme. Mít po deseti letech medaili, je potřeba si to užít. Byl to fajn turnaj, všichni jsme si to užili, a když je to s takovou tečkou, tak je to veselé a jsme rádi za všechny kluky, co jsme tam udělali. Neuděláš nikdy žádný úspěch bez dobré party. Byli jsme spolu pohromadě dlouhou dobu a díky tomu ta třetí třetina byla, jaká byla. Před celým mančaftem klobouk dolů za tu třetí třetinu," ocenil Červenka.

Sám se snažil udělat pro úspěch všechno nejen na ledě, ale i mimo něj. Před semifinále například zavítal do kostela. "Cítil jsem, že je to potřeba. Tak jsem to prostě udělal," vysvětlil Červenka.

Jako čtvrtý český hokejista v historii opanoval produktivitu MS. K bronzu pomohl 17 body za pět branek a 12 asistencí v deseti zápasech. "Těší to, ale sám nic nevyhráváš. Je to o týmu, proto sem jedeš. Ty pocity máš díky tomu, že vyhraješ medaili, ne bodování. Jsem rád, že jsem týmu mohl body pomoct, ale šlo nám všem o medaili," zdůraznil Červenka.

A věří, že třeba nějakou ještě přidá. V reprezentačním dresu by útočník švýcarského týmu Rapperswil-Jona pokračoval dál. "Nic neuzavírám," ujistil okamžitě Červenka.