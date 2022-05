Červenka: Na papíře máme dobrý tým a věřím, že to ukážeme i na ledě

Praha - Hokejový útočník Roman Červenka bude na nadcházejícím mistrovství světa ve Finsku nejzkušenějším českým hráčem. Šestatřicetiletý světový šampion z roku 2010 se chystá již na devátý vrcholný turnaj sezony, vedle toho se čtyřikrát představil na olympijských hrách a v roce 2016 nechyběl ani ve výběru pro Světový pohár. Stejně jako v únoru na hrách v Pekingu by měl reprezentaci vést jako kapitán, věří ale, že tentokrát tým uspěje.

"Věřím, že máme dobrý tým. Šance na úspěch určitě je. V posledních zápasech jsme ukázali, že kvalitu máme. Doufám, že vstup do turnaje bude podobný jako výkony v posledních zápasech přípravy," řekl Červenka novinářům před dnešním odletem do Tampere, kde národní tým čekají zápasy základní skupiny.

Reprezentace před MS ovládla České i Švédské hry a vyhrála pět zápasů za sebou. Zkušený útočník ale úspěšnou bilanci nepřeceňuje. "Dobře víme, že se začíná od nuly. Na druhou stranu to udržuje dobrou atmosféru v týmu a v kabině. Odehrané zápasy nám dodaly sebevědomí a sebedůvěru do turnaje," uvedla opora švýcarského týmu Rapperswil-Jona.

S výhrou na turnaji Euro Hockey Tour v zádech národní tým odletěl na MS i před rokem a poté v Lotyšsku neuspěl. I proto je Červenka obezřetný. "Myslím, že ano. Důležité teď ale je, že v týmu panuje dobrá atmosféra. Dost pomáhá i individuální sebevědomí hráčů. Když se dávají góly a vyhrává se, to vždy pomáhá. Dobře ale víme, že turnaj začíná od začátku a zápasů nás čeká dost. Před tím, než to bude důležité," řekl Červenka.

Oproti olympiádě jsou v českém týmu hráči z NHL, změnil se hlavní trenér a systém hry. Hned několik hokejistů se do konečné nominace dostalo poté, co absolvovalo dlouhou přípravu na MS. I to může být podle Červenky výhoda. "Pokud se něco opakuje často, tak je to samozřejmě víc zažité, což těm klukům pomůže. Ale myslím, že kluci, včetně mě, co přijeli později, tak do toho vstoupili velice dobře a nebyl jediný problém," uvedl.

Červenka odehrál za národní tým již 166 zápasů a zažil řadu velkých akcí. Sílu týmu podle jmen i proto hodnotit moc nechtěl. "Není to o jménech na papíře, ale o tom, co předvedeme na ledě. Dobrým příkladem jsou Slováci, co ukázali na olympiádě. Ale myslím, že i na papíře máme dobrý tým a ukážeme to i na ledě. Jsme dobře vyvážení. Jsou tam zkušení kluci, ale i mladí, kteří jsou hladoví. Kabina v tomhle směru funguje velice dobře, není jediný problém," řekl odchovanec pražské Slavie.

Nejproduktivnější hráč uplynulého ročníku švýcarské ligy se chystá na deváté mistrovství světa a přibližuje se rekordmanovi Davidu Výbornému s dvanácti starty. Individuální statistiky ale zatím moc neřeší. "Takhle to nevnímám. Já bych moc rád ještě zažil nějaký úspěch. To je hlavní motivace, proč tady jsem, a proč tu jsou vlastně všichni. Tato čísla pro mě momentálně nejsou důležitá. Možná až jednou skončím, tak se na to podívám, ale zatím tomu tak není," dodal Červenka.