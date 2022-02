Červenka: Musíme se připravit na start turnaje, vše ostatní jde stranou

Peking - Hokejový útočník Roman Červenka bere omezení na olympijských hrách v Pekingu jako realitu současného světa a chce se pokud možno co nejlépe připravit na start turnaje. První utkání čeká českou reprezentaci ve středu 9. února s Dánskem.

"Jaké jsou první dojmy z Pekingu? Samozřejmě se potkáváme se všemi těmi restrikcemi. Takový je teď svět. Musíme se soustředit na hokej, připravit se na turnaj. Čím víc se blíží, tím víc půjdou všechny okolnosti stranou," řekl Červenka po pátečním tréninku národního týmu. "Nějaké stížnosti nejsou cestou k úspěchu. Bereme všechno, jak to je. Budeme se soustředit na sport," uvedl jasně.

I v dějišti her šestatřicetiletý útočník zopakoval, že věří v český úspěch. "Šanci máme, síla v mančaftu je. Na druhou stranu nám nikdo nedá nic zadarmo. Čekám vyrovnané zápasy a tvrdý boj. Budou rozhodovat maličkosti. Uvidíme, jak se s tím vším týmy poperou," řekl Červenka, jenž se do národního týmu vrátil po necelých čtyřech letech. Naposledy reprezentoval na světovém šampionátu v roce 2018.

První dva společné tréninky po příjezdu druhé části výběru do Pekingu musel vynechat útočník David Krejčí. Jedna z opor reprezentace měla pozitivní test na koronavirus, další dva kontrolní testy byly ale negativní a vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 se opět může připojit k týmu.

"S tím se od příjezdu do Prahy potýkáme každý den. Je to pořád dokola. Skoro lepší vůbec nad tím nepřemýšlet. Jeden den jste v pohodě, druhý den ne a třetí zase jo. Já jsem nejspíš prodělal variantu omicron koncem roku, ale stejně netušíte, co vám ukáže test," podotkl Červenka. O olympijský start třeba přišel jeho klubový spoluhráč z Rapperswilu Emil Djuse, který kvůli covidu vypadl ze švédské nominace. "Hodně tady chtěl hrát. Špatná zpráva, kterou jsem se dozvěděl až tady. Je to nepříjemné," řekl Červenka.

Český tým je v Pekingu prakticky kompletní od čtvrtka, odchovanec pražské Slavie se zatím snaží postupně adaptovat. "Program byl tak náročný, že se spíš tak nějak vzpamatovávám. Chci si odpočinout a zároveň se připravit. Na malém hřišti nás čeká jiný hokej. Musíte si vštípit jiné návyky. Musíte si zvyknout na spoluhráče. Nebude moc času na nic," uvedl.

Podle dosavadních tréninků vše nasvědčuje tomu, že Červenka bude na začátku turnaje nastupovat na křídle v útoku vedeném Janem Kovářem. "Křídlo mi nevadí, v klubu ho hraju normálně. A jak jsme si sedli? Zatím není co soudit. Moc času jsme na ledě nestrávili. Jsme připraveni si pomoct, vyjít vstříc. Nějak se známe, uvidíme. Zatím vám nepovím, jak to bude vypadat," dodal nejzkušenější hráč českého výběru.