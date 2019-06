Červenka míří ve Švýcarsku z Curychu do Rapperswilu

Rapperswil (Švýcarsko) - Český hokejový útočník Roman Červenka se ve švýcarské lize stěhuje z Curychu do klubu Rapperswil-Jona Lakers. V novém působišti uzavřel třiatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010 roční smlouvu. Uvedly to internetové stránky Rapperwilu.

Červenka působí ve švýcarské NLA už tři roky. Po dvou sezonách ve Fribourgu zamířil loni do Curychu. V uplynulé sezoně sehrál vinou zdravotních problémů jen 26 zápasů včetně play out a připsal si 24 bodů za šest branek a 18 asistencí. Nejprve měl problémy s plicní embolií, poté s kyčlí a se zády.

"Získali jsme zkušeného centra do přesilových her. Věříme, že nám jeho ofenzivní kvality pomohou vyhrávat zápasy. Roman prošel všemi fyzickými i zdravotními testy a je ve skvělé kondici, takže může hrát na nejvyšší úrovni ještě řadu let," řekl klubovému webu sportovní manažer Lakers Janick Steinmann.

Ve švýcarské lize má Červenka na kontě 117 zápasů a 131 bodů za 40 gólů a 91 přihrávek. Do Švýcarska přišel odchovanec Slavie, který hrál i za Omsk, Lva Praha a Petrohrad v KHL a za Calgary v NHL, po roce stráveném v Chomutově.

V KHL se stal v sezoně 2010/11 v dresu Omsku nejlepším střelcem a před čtyřmi roky získal s Petrohradem Gagarinův pohár. Celkem v soutěži zaznamenal v 282 utkáních 231 bodů za 106 branek a 125 asistencí. V NHL ve zkráceném ročníku 2012/13 stihl 39 duelů a 17 bodů (9+8).

Účastník osmi mistrovství světa, dvou olympiád a Světového poháru v roce 2016 v Torontu má i bronz ze světového šampionátu v roce 2011 na Slovensku. "Je to příkladný profesionál, který prokázal své kvality v různých ligách na světě. Celý klub bude z jeho příchodu profitovat," dodal Steinmann.