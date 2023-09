Červenka je v Rapperswilu spokojený, baví ho posouvat tým stále dál

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Dvěma přihrávkami přispěl Roman Červenka k obratu hokejistů Rapperswillu, kteří zvítězili v Lize mistrů na ledě Třince 7:6 v prodloužení, přestože prohrávali ve 42. minutě 2:5.

"První třetina byla slušná, ve druhé jsme udělali zbytečné chyby. Ještě si to všechno hodně sedá a máme také nějaké rozbité hráče z léta. Ale Třinec je kvalitní soupeř. Hrál dobře, kompaktně. Asi to co mají zažité a co jim přináší úspěch," řekl novinářům Červenka.

Rapperswill vrátila do zápasu nová pravidla. Pokud tým v přesilové hře dá gól, trest se neruší. Švýcarský tak odehrál celé dvě minuty s výhodou dvou hráčů, během kterých snížil z 2:5 na 4:5. "I kdybychom neměli tu přesilovku, tak jsme chtěli se zápasem něco udělat. Říkali jsme si, že musíme hrát ve třetí třetině lépe než v druhé. Ale přesilovka nám pomohla," uznal Červenka. "Ale celkově je to jedno. Příště můžou pravidla pomoct našemu soupeři," doplnil.

Červenka v létě prodloužil v Rapperswilu smlouvu o další rok, v Třinci na sobě měl dres pro nejproduktivnějšího hráče týmu. Zároveň nosí i kapitánské céčko. "Všechno funguje, jsem spokojený. Je tam progres a je pořád kam tým posouvat a to mě baví," řekl Červenka.

Švýcarský klub měl v Třinci v zádech i 300 příznivců, kteří hosty hlasitě povzbuzovali. "Máme dobré fanoušky. Rapperswil udělal hodně velký progres za posledních pár let a lidi byli zvyklí úplně na něco jiného. Myslím, že si hodně váží toho, jaký hokej hrajeme a kde končíme v tabulce švýcarské ligy. Poslední roky hrajeme pravidelně play off, takže si toho užívají a nám tím hodně pomáhají," doplnil.

Na mistrovství světa v Česku v příštím roce zatím nemyslí. "Nemůžeme koukat moc dopředu. Teď začíná sezona, tak se připravuju na ni. Uvidíme, jak to bude během roku, zda budu zván na nároďáky, jak budu dobitý a samozřejmě to bude také o tom, jaký zájem budou mít trenéři. Ale to bude až na konci. Nejdřív se musím soustředit na klub a jít krok po kroku," uvedl.