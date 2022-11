Červenka: Chci si to zase užít a odmakat, abychom odehráli opět dobrý turnaj

České Budějovice - V dobré pohodě s ohledem na své individuální statistiky, ale hlavně s ohledem na výsledky týmu se k reprezentaci připojil Roman Červenka. Jeho Rapperswil je třetí ve švýcarské lize a šestatřicetiletý útočník nejproduktivnějším hráčem soutěže. Červenka bude stejně jako na květnovém mistrovství světa na první akci nové sezony kapitánem národního celku.

"Člověk se snaží pořád připravovat, hrát nejlépe, jak to v danou chvíli jde. Díky mistrovství bylo kratší léto, ale celkově se nám daří jako týmu. Držíme se nahoře v tabulce. Mančaft dobře šlape a všichni mají sebevědomí," pochvaloval si Červenka v rozhovoru s novináři. Na druhou stranu dosavadní výsledky nepřeceňuje. "Máme ale za sebou 20 zápasů, ještě není ani půlka sezony. Na nějaké hodnocení je brzy," podotkl.

Pozvánku od finského kouče Kariho Jalonena přijal bez problémů a rád, i proto, že šampionát skončil úspěchem. "Vzpomínky jsou relativně čerstvé. Všichni jsme si mistrovství i to po něm užili a víme, že atmosféra byla dobrá a myslím si, že znovu dobrá je. Proto jsem neváhal. Chci si to zase užít a odmakat, abychom odehráli opět dobrý turnaj," přál si nejproduktivnější hráč posledního MS.

Červenka by podle domluvy s Jalonenem měl odehrát turnaj Karjala, a pak vynechat prosincovou akci ve Švýcarsku. V únoru ve Švédsku chce poté finský kouč dát šanci mladším hráčům. "Zatím jsme se domluvili na jeden turnaj, ale uvidíme, jak to dopadne. Já moc dopředu nekoukám. Když bude zájem a budu zdravý, vždy rád přijedu," řekl šestatřicetiletý útočník.

Mistr světa z roku 2010 začal ve Švýcarsku už sedmou sezonu a patří mezi hlavní hvězdy soutěže. Po ruské agresi na Ukrajině do ligy zamířila řada elitních hráčů z Kontinentální ligy a ve Švýcarsku se podle mnohých hraje nejlepší klubový hokej v Evropě.

"Hokej je dnes hrozně vyrovnaný, do podobného hodnocení se pouštět nebudu. Tady nemám další zkušenosti s ligama ve Švédsku nebo ve Finsku. Zvýšení kvóty pro cizince tomu ale pomohla. Každý tým je o dva další top hráče silnější, což je znát. Je to dalších 28 hráčů navíc," poukázal odchovanec pražské Slavie na změnu od nové sezony. "Kvalita se zvedla, ale hlavně se liga vyrovnala. Šest cizinců ti může pomoct vyhrát zápas u relativně slabších týmů," podotkl.

Nejužitečnější hráč švýcarské ligy v minulé sezoně je už zvyklý na maximální pozornost soupeřů, velkou změnu tak nepociťuje. "Žádné extra hlídání není. Každý tým se ale připravuje na top hráče, i my. Nebudu říkat, že je to těžší a těžší, ale pořád je to náročné," pousmál se Červenka, jenž v této sezoně nasbíral 27 kanadských bodů.