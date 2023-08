Červencový počet úmrtí při nehodách je druhý nejnižší od vzniku ČR

Praha - Při dopravních nehodách zemřelo v červenci na českých silnicích 37 lidí, o čtyři více než ve stejném měsíci loni. Od začátku roku si havárie vyžádaly 259 životů, meziročně o dva více. Předběžné údaje ČTK sdělil ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Podle dlouhodobých statistik je letošní počet červencových úmrtí druhý nejnižší od vzniku samostatné České republiky.

Nejméně lidí zemřelo loni, kdy v prvním prázdninovém měsíci zemřelo v důsledku havárií 33 lidí. Na opačném konci žebříčku je červenec 2003, kdy na silnicích vyhaslo 159 životů.

Letos se v prvním prázdninovém měsíci v Česku stalo 7473 dopravních nehod. V meziročním srovnání jich bylo o 635 více. Kromě 37 úmrtí si havárie vyžádaly také 175 těžce zraněných a 2228 lidí utrpělo poranění lehké.

Statistiky se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.

Od začátku letošního roku do konce července se v Česku stalo 51.272 nehod. Bylo to o 5290 méně než ve stejném období loni. Přestože počet úmrtí při haváriích stoupl meziročně o dvě na 259, zraněných naopak ubylo.