Praha - Červen bude pro střední školy hektický, ale maturity i přijímací zkoušky se podle nich dají zvládnout. ČTK to dnes řekli předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Oba stanovení termínů uvítali. Zajíček za možné úskalí označil to, že na některých školách bude muset být více kol přijímacích zkoušek a termíny tak mohou přesáhnout až do července.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes informoval, že společná část maturitní zkoušky se letos uskuteční 1. a 2. června, didaktický test z matematiky v rozšířené verzi 3. června. Už dříve ministerstvo oznámilo, že s písemnou částí maturit z českého jazyka a cizího jazyka letos nepočítá. Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později. Místo dvou termínů budou mít děti k dispozici pouze jeden.

"Červen bude hodně nahuštěný, ale zvládnout se to dá," řekl ČTK Zajíček. Překvapilo ho, že přijímací zkoušky nebudou už na konci května. Otázkou podle něj je také to, jaké budou pokyny hygieniků k realizaci přijímacích zkoušek. Na některých školách navíc bude podle Zajíčka nutné řešit to, že nelze naplnit termín v jednom kole, bude muset být i druhé či třetí. Některá tak mohou být v závěru června nebo začátkem července. Školy to podle Zajíčka zvládnou, ale pro některé rodiče to může být nekomfortní.

Také Schejbalová za ředitele gymnázií uvedla, že červen bude náročný. Zkoušky se budou překrývat. "Bude to hrozně náročně, ale zvládnout to musíme," uvedla. Je nicméně ráda, že termíny už jsou dané.

Česká středoškolská unie, která hájí zájmy a práva středoškoláků, je spokojená, že se maturity zjednodušily zrušením slohových prací. Předseda unie Viktor René Schilke nicméně dodal, že to středoškoláci mají pořád dost náročné. Uvítal by třeba zjednodušení bodového hodnocení u didaktických testů. Problémem jsou pro středoškoláky také termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy. Někde podle Schilkeho budou blízko maturit, ideální by bylo termín posunout alespoň na začátek července a dál na léto či podzim.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. Výuka od té doby funguje na dálku, většinou přes internet. Školy se mají postupně otevřít jen v omezeném režimu, prioritu mají závěrečné ročníky. Deváťáci se mohou k přípravě na přijímací zkoušky vrátit do škol 11. května. K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95.000 dětí, z toho zhruba 70.000 z devátých tříd na čtyřleté obory.