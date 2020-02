Čerstvý sníh pomohl, Jizerská 50 se pojede skoro celá

Bedřichov (Jablonecko) - Jizerská padesátka se díky zlepšeným sněhovým podmínkám pojede v neděli možná skoro celá. Organizátoři slavného lyžařského závodu dnes odvolali plán na kratší okruhy a starty v blocích rozdělených do tří dnů.

"Prosby tisíců běžkařů byly vyslyšeny," uvedli pořadatelé 53. ročníku ČEZ Jizerské 50 v tiskové zprávě. Doplnili, že každý účastník vyrazí na trať podle původního časového harmonogramu. Počítá se s variantou plného závodu s minimálními změnami kolem problémových úseků.

"Po čtyřech dnech, v kterých jsme možná o několik let zestárli, máme obrovskou radost, že se padesátka pojede," oddechl si David Douša, zástupce pořádající agentury Raul!, v rozhovoru v České televizi.

"Máme sice stále problémové úseky, jako je Jizerka, Krásná Máří nebo Olivetská hora, ale to nám nezabrání připravit závod téměř v plné podobě," řekl Martin Koucký, předseda Ski klubu Jizerské padesátky.

Nejhorší následky po sobě obleva zanechala na Jizerce. "Na louce, po které se sjíždí dolů k pyramidě, byla bažina, ale i tam mrzne. Je na ní dost sněhu a na osmdesát devadesát procent je pravděpodobné, že se pojede i tudy. A kdyby ne, tak se bude otáčet u bunkru doleva a zkrátíme trať zhruba o tři kilometry," řekl Douša. O tom se rozhodne až krátce před startem závodu.

Aktuálně na trasách závodu pracují desítky lidí a připravují nejen zázemí, ale především tratě. "Sice nám napadlo několik čísel sněhu, ale bez jejich zapálení a celodenní práce by to nestačilo. Nyní je to v našich rukách. Děláme vše pro to, aby se závod odjel v co nejkompletnější podobě," dodal Koucký.

Výdej startovních čísel bude zahájen ve čtvrtek v devět hodin v OC Nisa Liberec.

Jizerská padesátka je opět součástí seriálu dálkových běhů Ski Classics, elitní kategorie má odstartovat v neděli 9. února v 9:00. Organizátoři očekávají, že se celého programu včetně kratších distancí či sprintu, jehož hvězdou má být v pátek třináctinásobný mistr světa Nor Petter Northug, zúčastní od pátku do neděle rekordních více než 8000 startujících.