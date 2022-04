Čerstvý mistr Bayern prohrál s Mohučí, Dortmundu nestačil Haalandův hattrick

Berlín - Fotbalisté Bayernu Mnichov prohráli týden po zisku mistrovského titulu na hřišti Mohuče 1:3. Ve 32. kole německé ligy neuspěl ani Dortmund, jemuž nestačil hattrick Erlinga Haalanda, a po domácí porážce 3:4 s Bochumí stále nemá jisté druhé místo. Prakticky zachráněný je Augsburg, který má i přes prohru 1:4 s Kolínem nad Rýnem šestibodový náskok na barážovou 16. příčku. Patnáctá Hertha Berlín přišla v závěru o výhru na hřišti Bielefeldu a po remíze 1:1 ještě zachráněná není. Šanci živí i Stuttgart, který hrál 1:1 s Wolfsburgem.

Bayern, který před týdnem získal desátý titul v řadě, prohrál v lize po devíti zápasech. Mohuč vedla po trefách Burkardta a Niakhatého už v 27. minutě o dvě branky. Bavorský klub sice vrátil do hry 34. trefou v ligové sezoně Lewandowski, po přestávce ale zpečetil nečekaný tříbodový zisk domácích Barreiro. Mohuč vyhrála v lize po pěti zápasech.

Dortmund vedl po hattricku Haalanda ještě deset minut před koncem 3:2, v závěru ale nečekaný obrat zrežírovali Locadia a Pantovič, který proměnil pokutový kop. Borussia prohrála podruhé za sebou a stále nemá definitivní jistotu druhé příčky. Třetí Leverkusen má ale vedle zápasu k dobru ztrátu osmi bodů.

Augsburg má dvě kola před koncem šestibodový náskok na šestnáctý Stuttgart. Při vysoké domácí porážce s Kolínem zůstali brankář Tomáš Koubek a záložník Jan Morávek jen na lavičce náhradníků.

Hertha v záchranářském duelu vedla na hřišti předposledního Bielefeldu po trefě Tousarta, v první minutě nastaveného času ale vyrovnal Nilsson a udržel ještě Arminii naději. Na Herthu ztrácí šest bodů a dva body ji dělí od Stuttgartu, kterému bod za domácí remízu s Wolfsburgem zajistil v 89. minutě Fuhrich.

Union Berlín v páteční předehrávce pouze remizoval 1:1 se sestupujícím Fürthem. Unionu zachránil alespoň bod v 72. minutě střídající Sven Michel, jenž obral o míč kličkujícího obránce Nicka Viergevera a pohodlně skóroval do odkryté branky. Poslední tým tabulky Fürth poslal do vedení ve 33. minutě krásnu střelou do horního růžku Branimir Hrgota.

Německá fotbalová liga - 32. kolo:

Union Berlín - Fürth 1:1 (72. Michel - 33. Hrgota), Augsburg - Kolín nad Rýnem 1:4 (73. Niederlechner - 63. z pen. a 78. Modeste, 12. Thielmann, 15. Uth), Bielefeld - Hertha Berlín 1:1 (90.+1 Nilsson - 54. Tousart), Dortmund - Bochum 3:4 (18., 30. obě z pen. a 62. Haaland - 3. Polter, 8. Holtmann, 81. Locadia, 85. Pantovič z pen.), Mohuč - Bayern Mnichov 3:1 (18. Burkardt, 27. Niakhate, 57. Barreiro - 33. Lewandowski), Stuttgart - Wolfsburg 1:1 (89. Fuhrich - 13. Brooks),

18:30 Hoffenheim - Freiburg.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 32 24 3 5 93:33 75 2. Dortmund 32 20 3 9 80:50 63 3. Leverkusen 31 16 7 8 72:44 55 4. Lipsko 31 16 6 9 66:33 54 5. Freiburg 31 14 10 7 52:37 52 6. Kolín nad Rýnem 32 14 10 8 51:46 52 7. Union Berlín 32 14 9 9 43:41 51 8. Hoffenheim 31 13 7 11 52:47 46 9. Mohuč 32 12 6 14 46:42 42 10. Eintracht Frankfurt 31 10 10 11 42:44 40 11. Bochum 32 11 6 15 34:48 39 12. Wolfsburg 32 11 5 16 40:52 38 13. Mönchengladbach 31 10 8 13 45:58 38 14. Augsburg 32 9 8 15 37:51 35 15. Hertha Berlín 32 9 6 17 35:67 33 16. Stuttgart 32 6 11 15 37:56 29 17. Bielefeld 32 5 12 15 25:50 27 18. Fürth 32 3 9 20 26:77 18