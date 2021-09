Čerpací stanice Benzina se postupně přejmenují na Orlen

Praha - Čerpací stanice Benzina, lídr českého trhu, se postupně přejmenují na Orlen. U prvních osmi pump v Česku přikročí polská společnost PKN Orlen ke změně do konce letošního roku. Podobně jako nyní na nich budou prvky jak Benziny, tak Orlenu, název Orlen ale začne být dominantní například na totemech s cenami, nebo v označení stanice. Další stanice sítě mají následovat v příštích letech. Vyplývá to z informací ČTK a nedávného vyjádření PKN Orlen. Značka Benzina působí na českém trhu více než 60 let.

Hodnota značky Benzina se podle odborníků, které dnes ČTK oslovila, pohybuje v řádu stovek milionů korun.

PKN Orlen je od roku 2018 jediným vlastníkem tuzemského petrochemického holdingu Orlen Unipetrol, do kterého síť Benzina Orlen patří. Z oznámení polské firmy ze začátku září je zřejmé, že společnost postupně sjednocuje názvy pump ve všech zemích, kde působí. Kromě Polska a Litvy, kde už pumpy společnosti označení Orlen mají, jde o Česko, Slovensko a Německo. Už na začátku letošního roku přidala PKN do názvu holdingu Unipetrol a sítě benzinových pump Benzina název Orlen.

V Česku Benzina provozuje 421 čerpacích stanic a s tržním podílem z maloobchodního prodeje pohonných hmot 25,2 procenta je dlouhodobým lídrem trhu. Na Slovensku má Benzina 15 stanic. "Všechna tato zařízení již byla označena a dnes fungují pod názvem Benzina Orlen. Na Slovensku proces rebrandingu začne v říjnu a bude pokrývat deset stanic, v prosinci pak začne v České republice na osmi vybraných stanicích," oznámila polská firma.

Podle informací ČTK bude PKN jednotlivé pumpy v Česku přejmenovávat postupně, podle toho, jak bude jednotlivé čerpací stanice rekonstruovat. V posledních letech firma inovovala řádově nižší desítky pump ročně. "Skupina Orlen je přítomna ve více než 110 zemích po celém světě a více než polovina jejích příjmů pochází ze zahraničních trhů. Abychom posílili pozici skupiny na globálních trzích, usilujeme o další rozvoj maloobchodní sítě skupiny Orlen v Evropě. Z tohoto důvodu posilujeme povědomí o příslušnosti Benziny k mezinárodní síti čerpacích stanic Orlen," uvedlo na dotaz ČTK tiskové oddělení polské firmy.

Možnost změnit název pump Benzina společnost zkoumala už dříve. V roce 2011 spustila firma testovací projekt, kdy Benzina v Česku přeměnila několik čerpacích stanic na značky Star a Orlen. V minulých letech ale společnost tyto plány stejně jako další značku Benzina Plus utlumila. Síť ale postupně zvyšuje vědomí Čechů o Orlenu - koně, což je znak Benziny, doplnil v roce 2019 na vybraných místech a produktech čerpacích stanic sítě orel jako znak Orlenu.

"PKN Orlen chce ve své síti čerpacích stanic sjednotit název v různých zemích, což usnadňuje zákazníkům orientaci a výběr oblíbené čerpací stanice. McDonald's či Starbucks taky najdeme pod jedním názvem všude po světě, přitom tyto řetězce by se v každé zemi mohly nazývat jinak. Okamžitý dopad na prodeje bude nulový. Dlouhodobě lze očekávat vyšší loajalitu zákazníků, a to zejména mezinárodních řidičů, kteří využívají i zázemí čerpacích stanic," řekl dnes ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

S tímto pohledem naopak nesouhlasí Tomáš Hájek, který patřil před vytěsněním k nejhlasitějším minoritním akcionářům Unipetrolu. "Tak to v PKN Orlen nedomysleli, v ČR určitě nezískají body akcentováním polského původu zboží. Benzina byla tradiční a vlastně i prémiová značka, motoristé tam byli ochotni platit vyšší cenu, tato ochota teď vyprchá, i já již od vytěsnění tankuji jinde," napsal dnes na twitter.

Podle odborníka na komunikaci a marketing Vladana Crhy z Ami Digital je přejmenování tradiční české značky citlivá věc, čehož si je PKN Orlen zřejmě vědom, když nejprve využívá takzvaný duální branding a na velmi malém počtu stanic. "Pozice značky je tak unikátní, že se na českém trhu “benzinka” stala synonymem pro čerpací stanici. Na druhou stranu pokud jsou “benzinky” součástí větší nadnárodní sítě, dává z marketingového pohledu zřejmě smysl název sjednotit napříč trhy. A největší značka logicky bere," řekl ČTK.

Benzina má podle Tomáše Hodbodě z agentury Shrtcut velkou hodnotu, ale jen v lokálním kontextu. "Nejsem si jistý, nakolik budou čeští motoristé věřit nové síti Orlen ty stejné hodnoty jako tradiční české Benzině. Vztah českých spotřebitelů k polským značkám je totiž dlouhodobě problematický a může být i odmítavý. Bude zajímavé sledovat jak Orlen k rebrandingu přistoupí a jestli dokáže přetavit miliardové investice do modernizace Benziny ve prospěch nové značky na trhu, která už nebude mít tradiční české kořeny," dodal.

Síti Benzina Orlen loni meziročně klesl provozní zisk o 11 procent na 1,8 miliardy korun. Důvodem poklesu podle firmy byly dopady pandemie covidu-19, které způsobily nižší mobilitu obyvatel i firemního sektoru a pokles tržeb z prodeje paliv. U tržeb v nepalivovém segmentu naopak nastal meziročně nárůst o osm procent, protože čerpací stanice sloužily během mimořádné situace jako náhradní místa pro nákup potravin a občerstvení, uvedla společnost.

Národní podnik Benzina vznikl při celostátní hospodářské reorganizaci 1. dubna 1958. Součástí polské skupiny PKN Orlen je Orlen Unipetrol a Benzina Orlen od roku 2005. Na konci roku 2015 se Benzina stala odštěpným závodem společnosti Unipetrol RPA (dnes Orlen Unipetrol RPA), která je dceřinou firmou Orlen Unipetrolu.