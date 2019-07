Černý by měl přestoupit z Ajaxu do Utrechtu

Utrecht (Nizozemsko) - Fotbalista Václav Černý by podle nizozemských médií měl opustit Ajax Amsterodam a zamířit do jiného nizozemského klubu Utrechtu. V novém působišti by měl jednadvacetiletý český útočník podepsat tříletou smlouvu s roční opcí. Utrecht by údajně měl za Černého zaplatit asi 700 tisíc eur (téměř 18 milionů korun).

Černý, který dlouho platil za jednoho z největších českých talentů, zamířil do Ajaxu jako šestnáctiletý na přelomu let 2013 a 2014. Ve slavném klubu se odchovanec Příbrami zařadil do vyhlášené mládežnické akademie a v srpnu 2015 si poprvé zahrál i za A-tým.

Následně Černý prodloužil s Ajaxem kontrakt do června 2020. Jeho kariéru ale poté zbrzdilo především předloňské zranění kolena, po kterém 11 měsíců nehrál. V uplynulé sezoně nenastoupil za první tým ani k jednomu ligovému zápasu, a přestože se na úvod letní přípravy blýskl hattrickem, Ajax by měl opustit. S Utrechtem by ho čekala kvalifikace Evropské ligy.