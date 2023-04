Černochové by nevadilo, kdyby mír na Ukrajině zprostředkovala Čína

Praha - Ministryni obrany Janě Černochové (ODS) by nevadilo, kdyby konec bojů na Ukrajině zprostředkovala Čína. Za klíčové považuje, aby konflikt skončil co nejdříve, řekla dnes ministryně v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Bývalý ministr a nynější šéf sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že považuje dosavadní mírové iniciativy za liché a jinou než čínskou nyní nevidí.

Černochová se obává, že se boje po ruské invazi na Ukrajině nechýlí ke konci. "NATO dělá vše pro to, aby situace kolem Ruska, které způsobilo na Ukrajině válku, dál neeskalovala," řekla. Aliance se podle ní nechce nechat do konfliktu zatahovat, posílání zbraní a humanitární pomoci na Ukrajinu pokládá za logické. Metnar uvedl, že válka na Ukrajině je nyní opotřebovávací a jde o souboj logistiky.

Za důležité Černochová považuje i nevyhýbat se diplomatickému jednání. "Je jedno, jestli moderátorem bude Západ, nebo země, které mohou mít blízko k Rusku," uvedla. Je důležité, aby se našel stát, který bude mít dostatečný respekt i u Ruska. "Celý svět musí udělat vše pro to, aby ty hrůzy co nejdřív skončily. Pokud se najde někdo, kdo toho bude schopen, tak mu zatleskám. Bude mi jedno, pokud to bude Čína," dodala.

Španělský premiér Pedro Sánchez tento týden vyzval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell naopak prohlásil, že Čína nemůže vést jednání o míru, protože nedělá rozdíl mezi agresorem a napadeným. Podle Metnara však byly dosavadní mírové iniciativy "velmi liché". Podpoří každou iniciativu, která povede k příměří, dodal k možnému čínskému zapojení.