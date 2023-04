Černochová: Válka na Ukrajině zkomplikovala dodací lhůty u některých zakázek

Praha - Válka na Ukrajině zkomplikovala dodací lhůty u některých zbrojních projektů pro českou armádu. Některé z nich, které ještě byly uzavřeny v předešlém volebním období, jsou zpožděné, protože se obranný průmysl zaměřuje hlavně na pomoc Ukrajině. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Věří, že do léta vládě předloží k odsouhlasení dohodu se Švédskem na nákup pásových bojových vozidel pěchoty CV90.

"Máme některé projekty zpožděné právě z toho důvodu, že veškerý obraný průmysl se hlavně zaměřuje na pomoc Ukrajině. Ale na druhou stranu snažíme se to vybalancovávat. Takže naopak třeba projekty, které jsme měli připravené a mohli jsme je posunout do toho, aby se realizovaly, tak jsme to udělali," řekla.

Za hlavní projekt označila vybudování těžké brigády, která bude sestávat z bojových vozidel pěchoty i tankového praporu. Podle dříve uzavřeného memoranda by měla být smlouva na pásová bojová vozidla uzavřená do konce června, do kdy platí švédská nabídka. Černochová řekla, že jednání se Švédskem finalizují. "Pevně věřím, že před létem předložím vládě k finálnímu odsouhlasení všechny ty smluvní parametry, které k této zakázce povedou," uvedla. Obrana podle ní udělá vše pro to, aby armáda měla první vozidla již v roce 2026, do kdy Česko slíbilo spojencům z NATO vybudování těžké brigády. Zástupci resortu již dříve uvedli, že všechny požadované stroje kvůli zpoždění nákupu do tohoto roku armáda nedostane. Černochová připomněla, že projekt nabral zpoždění v minulých volebních obdobích.