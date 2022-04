Černochová v USA uctila památku Čechoslováka, který padl ve Vietnamu

Washington - V poválečném Československu se postavil komunistům, po emigraci bojoval za Spojené státy v Koreji a ve Vietnamu. Poslední nasazení se mu stalo osudným, jako pilot zemřel jen pár dnů před odchodem do výslužby. Památku Čechoslováka Franka Newmana, narozeného jako František Neuman, ve Washingtonu uctila ministryně obrany Jana Černochová a členové její delegace.

Neuman se narodil v červenci 1927 v Nepomuku. Po druhé světové válce začal studovat práva na Univerzitě Karlově. Jako vysokoškolák se 25. února 1948 zúčastnil pochodu studentů na Pražský hrad, kteří chtěli podpořit prezidenta Edvarda Beneše. Pochod byl zastaven a brutálně potlačen, jeho účastníci následně čelili persekuci nového režimu. Stejně tak i Neuman, který byl propuštěn z vysoké školy a následně i ze zaměstnání. Rozhodl se proto emigrovat. První pokus skončil neúspěšně a vězením, za dva měsíce ale již hranice překročil úspěšně. Prošel několika uprchlickými tábory, v jednom z nich poznal svou ženu Evu Homolkovou.

V roce 1951 se podařilo Neumanovi přesídlit do USA, kde se o rok později dobrovolně přihlásil do americké armády. "Je pravděpodobné, že motivací byla jeho zkušenost s komunistickou totalitou v původní vlasti," uvedl Vojenský historický ústav (VHÚ). Ve Spojených státech začal používat jméno Frank C. Newman.

V armádě začal v hodnosti vojína, postupně byl povýšen až na podplukovníka. Sloužil nejprve u dělostřelců, později přešel k letectvu, v jehož řadách se zapojil do války v Koreji a později i do války ve Vietnamu.

V únoru 1970, pouze několik dnů před odchodem do výslužby, odstartoval s letounem Grumman OV-1 Mohawk na průzkumný let nad území nepřítele. Krátce po startu stroji vysadily oba motory. Newman jako velitel letadla nechal katapultovat nejprve pozorovatele, který následně bezpečně přistál. Na svou záchranu už Newman čas neměl a při katapultáži v malé výšce zahynul. Za svou službu ve vojsku dostal řadu vyznamenání.

Pohřben byl v Alabamě, jeho jméno ale připomíná i památník války ve Vietnamu ve Washingtonu. Právě u něj dnes Černochová společně s několika poslanci nebo ředitelem VHÚ Alešem Knížkem položením květiny jeho památku uctila. Knížek do Spojených států přivezl i vojenskou čepici Neumana, kterou vojenskému muzeu darovala společně s dalšími památečnými předměty jeho manželka. Ta v USA pomáhala po revoluci českým vojenským studentům.