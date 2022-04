Černochová v Pentagonu potvrdila záměr ČR uzavřít s USA obrannou dohodu

Washington - Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve Washingtonu oficiálně potvrdila záměr České republiky uzavřít se Spojeným státy obranou dohodu DCA (Defense Cooperation Agreement). Svému protějšku Lloydu Austinovi to řekla na začátku jejich dnešního jednání v Pentagonu. Chce s ním jednat také o otázce nákupu dalších vojenských vrtulníků Bell, stíhacích letadel a o budoucnosti těžké brigády české armády.

Ministryně také upozornila, že Česko je připraveno poslat na Ukrajinu další vojenský materiál. Černochová do USA přiletěla dnes v noci, v zemi bude do pondělí.

Ministryně Austinovi řekla, že se těší na diskusi například o pomoci Ukrajině nebo o spolupráci při modernizaci českých ozbrojených sil. Austina ujistila, že se Česká republika chystá dodržet závazek vůči Severoatlantické alianci a v roce 2025 vydávat na svou obranu dvě procenta HDP. Zmínila také spolupráci při vytváření alianční jednotky na Slovensku. Své jednotky se NATO rozhodlo na Slovensko a do dalších východních členských zemí vyslat v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Česká republika bude slovenskému uskupení velet, vojáky tam vyšlou i Spojené státy.

"Ráda bych oficiálně potvrdila český záměr podepsat Dohodu o obranné spolupráci (DCA), která posílí naši pozici dobrého spojence Spojených států," řekla Černochová. Věří, že tato dohoda prohloubí vzájemnou spolupráci nejen v rámci NATO, ale také při modernizaci české armády. "Snažíme se nahradit zastaralé sovětské vybavení moderními vojenskými systémy a ukončit naši závislost na Rusku," poznamenala ministryně. Česko je podle ní uprostřed jednání o získání dalších vrtulníků Bell, ale zároveň musí řešit budoucnost těžké brigády a stíhacích letadel. "Proto bych se ráda zeptala na možnosti spolupráce konkrétně v těchto oblastech," uvedla.

V úvodním vystoupení, u kterého mohla být média, Austinovi připomněla také českou pomoc Ukrajině v podobě přijetí 300.000 uprchlíků, diplomatické podpory i poskytnutí vojenského materiálu. "Nemůžeme ustoupit ruské agresi a válečnému zločinci (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi," řekla. Austina ujistila, že Česko je připraveno na Ukrajinu poslat více vojenského vybavení.

Na závěr svého úvodního projevu Černochová pozvala Austina do Prahy.

Americký ministr řekl, že se s Černochovou potkávají v kritickém okamžiku pro evropskou bezpečnost kvůli nevyprovokované agresi Ruska na Ukrajině. Ocenil pomoc, kterou Česko Ukrajině poskytuje. Vyzdvihl také české zapojení do alianční skupiny na Slovensku. Připomněl také jeden z hlavních cílů cesty Černochové do USA, a to repatriaci ostatků generála Františka Moravce.