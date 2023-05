Černochová v Pentagonu podepsala smlouvu o obranné spolupráci s USA

Washington - Česká ministryně obrany Jana Černochová dnes v Pentagonu se svým americkým protějškem Llyodem Austinem podepsala česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci (DCA). ČTK to sdělil ředitel odboru komunikace ministerstva obrany David Jareš. Už dříve během dneška Černochová řekla, že nejde o smlouvu o pobytu amerických vojáků v ČR nebo o smlouvou týkající se umístění vojenské základny. Po dnešním podpisu ministry obrany smlouvu v Česku musí schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident.

Fotogalerie

"Střední Evropa byla v minulosti ovlivněna expanzí nedemokratických mocností, nemohli jsme svobodně rozhodovat o svém osudu," řekla Černochová. Proto má podle ní podpis smlouvy pro Česko hluboký význam. Považuje ji za další nástroj k prohloubení praktické obranné spolupráce mezi Českem a Spojenými státy.

Šéf Pentagonu řekl, že strategické partnerství USA a Česka nebylo nikdy silnější. Platí to podle něho hlavně po ruské invazi na Ukrajinu. Při schůzce s Černochovou děkoval Česku kromě jiného za jeho podporu Ukrajině a že se zavázalo Kyjevu pomáhat tak dlouho, jak to bude potřeba.

Česká vláda letos v dubnu schválila česko-americkou dohodu, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku, upravuje především jejich právní postavení v případě, že by zde plnili úkol. Její součástí je také seznam vojenských zařízení a prostorů české armády, které budou moci ozbrojené síly USA za předem dohodnutých podmínek využívat. Tato zařízení a prostory zůstanou i nadále plně v českém vlastnictví.

Smlouvu DCA nebo její ekvivalent má s USA většina zemí NATO. Česko je 24. státem, který ji uzavírá. Z východních členů NATO je ČR poslední zemí, která nemá podobnou smlouvu uzavřenu. Maďarsko ji přijalo před dvěma lety, na Slovensku schvalování provázela ostrá vnitropolitická diskuse.

Černochová: Smlouva s USA není dohodou o umístění vojáků nebo základny

Česko-americká smlouva o obranné spolupráci (DCA) s USA není smlouvou o pobytu amerických vojáků v ČR nebo smlouvou o umístění vojenské základny, řekla dnes českým novinářům ve Washingtonu ministryně obrany Jana Černochová. Ministryně poděkovala kolegům za přípravu smlouvy, kterou dnes v USA podepíše se svým americkým protějškem Austinem.

"Vyjednali jsme maximum možného, co Česká republika vyjednat mohla, jsme 24. zemí, která bude smlouvu mít," uvedla ministryně v rozhovoru, který odvysílala Česká televize.

"Smlouva nezakládá právo USA, aby na našem území umisťovaly vojáky a základny," doplnila v rozhovoru s médii poté, co se spolu s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou u sochy Tomáše Garriguea Masaryka poklonila památce prvního československého prezidenta.

"Tomáš Garrigue Masaryk nám zanechal silný odkaz. Washingtonská deklarace z roku 1918 byla opřena o jeho víru v demokracii a mimořádné vztahy s USA. Obranná smlouva DCA, která bude dnes podepsána, je symbolickým navázáním na to, co on započal," napsala k tomu na twitteru Pekarová Adamová

Česká vláda letos v dubnu schválila česko-americkou dohodu, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku, upravuje především jejich právní postavení v případě, že by zde plnili úkol. Její součástí je také seznam vojenských zařízení a prostorů české armády, které budou moci ozbrojené síly USA za předem dohodnutých podmínek využívat. Tato zařízení a prostory zůstanou i nadále plně v českém vlastnictví.

Smlouvu DCA nebo její ekvivalent má s USA většina z aliančních zemí. Dohodu musí po podpisu ministry schválit obě komory českého Parlamentu a podepsat prezident.

Předseda sněmovního výboru pro obranu a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) dnes novinářům ve Sněmovně řekl, že hnutí ANO o dohodě stále diskutuje a klub ještě nedospěl ke stanovisku, jak se k ní ve Sněmovně postaví. Metnar označil smlouvu za důležitou, ministerstvo ji podle něho ale nevysvětlilo řádně. Chtěl by ještě diskutovat o právu stavby, jurisdikci a o pravidlech řešení krizí nevojenského charakteru, jako byla covidová epidemie, řekl novinářům Metnar.