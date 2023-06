Černochová: Svět není bezpečné místo. Armáda má podle ní obrovskou důvěru

Praha - Svět není bezpečné místo. Zajistit bezpečnost, zdraví i životní standard lze jen skrz připravenost bránit to, co je nám nejbližší. Při dnešním slavnostním nástupu při příležitosti oslav Dne ozbrojených sil na pražském Vítkově to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Profesionální armáda má podle ní obrovskou důvěru veřejnosti.

Den ozbrojených sil si připomněli vojáci, prezident Petr Pavel, náčelník generálního štábu Karel Řehka a další hosté. Položili věnec ke hrobu Neznámého vojína a uctili památku vojáků padlých v zahraničních operacích. Při připomínce události z roku 1918, kdy u francouzského městečka Darney oficiálně vznikla první československá samostatná jednotka, získali vybraní vojáci také resortní vyznamenání.

Černochová v projevu ocenila kromě českých vojáků i urputnost a přesvědčení ukrajinských vojáků a civilistů, kteří dokáží vzdorovat ruské přesile už rok a půl. Ocenila také pomoc českých vojáků při povodních, živelních pohromách či koronavirové pandemii.

Připomněla, že příští rok stoupne rozpočet ministerstva obrany o 48 miliard korun kvůli naplnění zákona, podle něhož musí obranné výdaje dosahovat dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). "Armádu čeká modernizační vlna. Nebude to hned, ale některá nová technika se pro vás už začíná vyrábět," řekla směrem k vojákům. Do roku 2030 je cílem, aby Česko mělo 30.000 profesionálních vojáků a 10.000 příslušníků aktivní zálohy, dodala.

"Odvaha, věrnost, obětavost nebo vlastenectví nejsou prázdnými slovy. Jsou to hodnoty a rysy, ke kterým všichni směřujeme jako vojáci a dávají nám určitý kompas hlavně v těžkých situacích a krizích," řekl Řehka. Také on se vrátil k válce na Ukrajině. "Situace ve světě není růžová. Máme tady agresivní stát v podobě Ruska, který neváhal napadnout svého menšího a slabšího souseda. I když o tom slabším se dá polemizovat," poznamenal.

Pravidelně si Češi výročí dne, kdy Francie veřejně podpořila právo na samostatný československý stát, připomínají od roku 2002. Poprvé Den ozbrojených sil vyhlásil bývalý prezident Václav Havel.

Vyznamenání dnes obdrželo přes 40 vojáků. Po projevech a předání ocenění přeletěly nad Vítkovem gripeny, letouny L-159 a bitevní vrtulníky. Slavnostnímu nástupu přihlíželi i například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nebo pražský arcibiskup Jan Graubner.

Na přehlídku 6000 československých vojáků do Darney v roce 1918 přijela řada oficiálních hostů včetně budoucího ministra zahraničí a prezidenta Edvarda Beneše, představitelů Československé národní rady a francouzského prezidenta Raymonda Poincarého. Právě on jménem své země uznal právo Čechů a Slováků na samostatný stát a jednotce předal jako dar od města Paříže červenobílý prapor zhotovený na návrh malíře Františka Kupky. V následujících dnech se českoslovenští vojáci přesunuli na frontu, kde se v září a říjnu 1918 zapojili do těžkých bojů.