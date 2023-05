Černochová: Smlouva s USA není dohodou o umístění vojáků nebo základny

Washington - Česko-americká smlouva o obranné spolupráci (DCA) s USA není smlouvou o pobytu amerických vojáků v ČR nebo smlouvou o umístění vojenské základny, řekla dnes českým novinářům ve Washingtonu ministryně obrany Jana Černochová. Ministryně poděkovala kolegům za přípravu smlouvy, kterou dnes v USA podepíše se svým americkým protějškem Lloydem Austinem.

"Vyjednali jsme maximum možného, co Česká republika vyjednat mohla, jsme 24. zemí, která bude smlouvu mít," uvedla ministryně v rozhovoru, který odvysílala Česká televize.

"Smlouva nezakládá právo USA, aby na našem území umisťovaly vojáky a základny," doplnila v rozhovoru s médii poté, co se spolu s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou u sochy Tomáše Garriguea Masaryka poklonila památce prvního československého prezidenta.

"Tomáš Garrigue Masaryk nám zanechal silný odkaz. Washingtonská deklarace z roku 1918 byla opřena o jeho víru v demokracii a mimořádné vztahy s USA. Obranná smlouva DCA, která bude dnes podepsána, je symbolickým navázáním na to, co on započal," napsala k tomu na twitteru Pekarová Adamová

Česká vláda letos v dubnu schválila česko-americkou dohodu, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku, upravuje především jejich právní postavení v případě, že by zde plnili úkol. Její součástí je také seznam vojenských zařízení a prostorů české armády, které budou moci ozbrojené síly USA za předem dohodnutých podmínek využívat. Tato zařízení a prostory zůstanou i nadále plně v českém vlastnictví.

Smlouvu DCA nebo její ekvivalent má s USA většina z aliančních zemí. Dohodu musí po podpisu ministry schválit obě komory českého Parlamentu a podepsat prezident.