Praha - Sněmovní jednací den dnes skončil předčasně. Po rozepři mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a předsedkyní opozičního klubu ANO Alenou Schillerovou si frakce hnutí vyžádala přestávku a Sněmovna nic konkrétního neprojednala. Schillerová a také Jana Pastuchová (ANO) žádaly po ministryni omluvu za její nedělní výrok z televizní debaty, v němž mluvila o otrocích z ANO. Černochová jim vzkázala, že pokud si tato slova vztáhly na sebe, je to jejich problém. Poslanci se opět sejdou ve středu.

Schillerová v bloku změn programu schůze neúspěšně prosazovala, aby se omluva Černochové stala jedním z jeho bodů. Pastuchová následně podotkla, že je zvolenou poslankyní, a nikoli otrokyní předsedy hnutí a prezidentského kandidáta Andreje Babiše.

"Že jste si vztáhly moje slova na sebe, to není můj problém, to je problém váš," reagovala Černochová potom, co poslanci dokončili hlasování o programu. V debatě na CNN Prima News se řešila emotivní volební kampaň, kterou vyhrotil Babiš a ANO, poznamenala. "Na druhou stranu jsme tady jako Česká republika v situaci, kdy tady straší válkou bývalý premiér, kandidát na prezidenta, za podpory a hlasitého potlesku otroků z ANO, kteří také s ním v tomto smyslu souhlasí," prohlásila Černochová v Partii Terezie Tománkové.

Dnes Černochová citovala z výhrůžného e-mailu prezidentské kandidátce Danuši Nerudové, z něhož je podle ministryně patrné, že podporovatelé ANO jsou schopni a ochotni udělat pro hnutí ANO úplně všechno. Vystoupení Černochové provázely výkřiky nesouhlasu v jednacím sále. "Když už jsme u těch omluv, chci poprosit vás, přimluvte se u pana Babiše za jeho omluvu vojákům. Nezatahujte vojáky do jeho volební kampaně, neobviňujte je ze zatahování naší země do války," vyzvala ministryně Schillerovou.

Schillerová pak žádala Černochovou, aby si, až se uklidní, pustila záznam svého projevu. "Myslím si, že ve svém životě jsem nic trapnějšího neslyšela," prohlásila a vzala si přestávku pro klub ANO do konce jednacího dne. "Tohle asi budeme muset rozdýchat, všichni mí kolegové," zdůvodnila tento krok Schillerová.

Předtím poslanci opozičních ANO a SPD opět neprosadili sněmovní debatu o státním rozpočtu, možných změnách v dani z přidané hodnoty, o řešení energetické krize nebo o dostupnosti některých léků. Změny programu schůze zákonodárcům zabraly více než tři hodiny. Sněmovna všechny opoziční návrhy zamítla koaliční většinou hlasů. Prakticky se opakovala situace z předminulého úterý, která nakonec vyústila k vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu Petra Fialy (ODS). V podstatě v běžném režimu pokračovala řádná schůze před dvěma týdny až od středy.

Dnes opozice žádala o projednání tří desítek, někdy totožných nebo velmi obdobných témat. Schillerová navrhovala debatu o penězích na mimořádnou valorizaci důchodů. "Znovu se ptám, kde je těch 20 miliard Kč, které na to bude vláda potřebovat?," tázala se. Za neskutečnou ostudu Schillerová označila údaje Eurostatu, podle nichž se v Česku jako v jediné unijní zemi zvýšil v loňském předposledním čtvrtletí státní dluh. O stejném tématu chtěl diskutovat také předseda SPD Tomio Okamura. "Už je nejvyšší čas, abyste to zabalili a přestali škodit," vzkázal vládě. Ministerstvo financí dnes uvedlo, že pokládá srovnávání států podle kvartálního vývoje dluhu za zavádějící.

Okamura také chtěl, aby poslanci jednali v souvislosti s možnými změnami v DPH o "zdražování životních potřeb" včetně piva. Schillerová vyjmenovávala, jak by takový krok dopadl na obyvatele z jejího pohledu. Okamura navíc míní, že kabinet by měl po plánovaných úpravách svého programu znovu požádat Sněmovnu o důvěru, což ale vláda neplánuje. "Flagrantně porušujete předvolební i povolební sliby," řekl lídr SPD.

Hned několik opozičních poslanců chtělo jednat o nedostatku některých léků nebo o vládních úvahách, jak omezit šíření dezinformací. Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) si v této souvislosti postěžoval na to, že sněmovní jednání má skončit tento týden už ve středu a odpadnou tak pravidelné čtvrteční interpelace na členy vlády. K dalším opozičním tématům pro projednání Sněmovnou patřila situace kolem vyplácení sociálních dávek, podpora výstavby bytů, financování krajů i sociálních služeb a dopady klimatických opatření na obyvatele a firmy.

Před dvěma týdny při zahájení nynější řádné schůze trval blok návrhů změn programu zhruba 3,5 hodiny. Následně si dvojice opozičních klubů vyžádala přestávky až do konce jednacího dne a poslanci neprojednali žádný z návrhů zákonů. Frakce ANO pak oznámila vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.