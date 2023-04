Černochová: Použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině by občany ČR neohrozilo

Praha - Použití taktické jaderné zbraně na území Ukrajiny by neznamenalo ohrožení pro české občany, řekla v dnešním pořadu České televize (ČT) ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko také podle ní v žádném případě nezvažuje rozmístění jaderných zbraní na svém území. Reagovala tak na oznámení Ruska z minulého týdne, že rozmístí v sousedním Bělorusku taktické jaderné zbraně.

Černochová uvedla, že dopady po využití taktických jaderných zbraní na Ukrajině by pro ČR znamenaly nulové riziko. "Pokud by se něco takového stalo, občané ČR nebudou žádným způsobem ohroženi," konstatovala. V žádném případě se podle ní neuvažuje, že by v Česku byly umístěné jaderné zbraně. "Nic takového není na stole," uvedla.

Ministryně očekává oznámení o dalším posílení východního křídla NATO na červencovém summitu ve Vilniusu. Nastalo by však podle ní i bez ruského rozhodnutí rozmístit taktické jaderné zbraně v Bělorusku. Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nějakou odezvu by ruský krok mít měl. O co přesně půjde, musí podle něj vzejít z aliance.

Bělorusko v pátek oznámilo, že je v případě nutnosti připraveno na své území rozmístit kromě ruských taktických jaderných zbraní i zbraně strategické, pod které spadají například mezikontinentální balistické rakety. Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko současně vyzval k okamžitému příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a zahájení mírových rozhovorů. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina o rozmístění taktických zbraní rozhodlo s ohledem na oznámení Británie, že chce na Ukrajinu dodávat protitankové náboje z ochuzeného uranu.

Černochové by nevadilo, kdyby mír na Ukrajině zprostředkovala Čína Ministryni Janě Černochové by nevadilo, kdyby konec bojů na Ukrajině zprostředkovala Čína. Za klíčové považuje, aby konflikt skončil co nejdříve, řekla dnes ministryně v pořadu Otázky Václava Moravce. Bývalý ministr a nynější šéf sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že považuje dosavadní mírové iniciativy za liché a jinou než čínskou nyní nevidí. Černochová se obává, že se boje po ruské invazi na Ukrajině nechýlí ke konci. "NATO dělá vše pro to, aby situace kolem Ruska, které způsobilo na Ukrajině válku, dál neeskalovala," řekla. Aliance se podle ní nechce nechat do konfliktu zatahovat, posílání zbraní a humanitární pomoci na Ukrajinu pokládá za logické. Metnar uvedl, že válka na Ukrajině je nyní opotřebovávací a jde o souboj logistiky. Za důležité Černochová považuje i nevyhýbat se diplomatickému jednání. "Je jedno, jestli moderátorem bude Západ, nebo země, které mohou mít blízko k Rusku," uvedla. Je důležité, aby se našel stát, který bude mít dostatečný respekt i u Ruska. "Celý svět musí udělat vše pro to, aby ty hrůzy co nejdřív skončily. Pokud se najde někdo, kdo toho bude schopen, tak mu zatleskám. Bude mi jedno, pokud to bude Čína," dodala. Španělský premiér Pedro Sánchez tento týden vyzval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell naopak prohlásil, že Čína nemůže vést jednání o míru, protože nedělá rozdíl mezi agresorem a napadeným. Podle Metnara však byly dosavadní mírové iniciativy "velmi liché". Podpoří každou iniciativu, která povede k příměří, dodal k možnému čínskému zapojení.