Černochová: O zpoždění daru leopardů do ČR ve prospěch Ukrajiny se nejednalo

Praha - O možnosti, aby Česko souhlasilo ve prospěch Ukrajiny se zpožděním dodávek tanků Leopard z Německa do ČR, se nikdy nejednalo a Německo nic takového nenavrhuje. ČTK to dnes prostřednictvím své mluvčí sdělila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). O údajné variantě, podle které by Německo ještě letos mohlo dodat na Ukrajinu více tanků Leopard v případě, že by Česko a Slovensko odsouhlasily pozdější příjezd slíbených tanků z Německa, ve středu informoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Podle FAZ je německý zbrojní průmysl schopen ještě letos připravit pro Ukrajinu až 15 tanků Leopard 2, dodávky by mohly začít od podzimu. Pokud by rozhodnutí o dodávkách přišlo už nyní, společnosti Rheinmetall a Krauss-Maffei Wegmann, které tanky Leopard 2 vyrábějí, by mohly od třetího čtvrtletí expedovat jeden tank týdně.

Výrazně urychlit případné dodávky pro Ukrajinu by mohly podle FAZ Česko a Slovensko, kterým Německo darovalo tanky Leopard 2 náhradou za to, že tyto země předaly Kyjevu zbrojní techniku ze sovětské éry. Česko loni v prosinci převzalo první z tanků Leopard, celkem pak obdrží 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Také Slovensko loni v prosinci převzalo první z 15 tanků Leopard 2A4.

O scénáři, kdy by Česko se Slovenskem dostaly tanky až v roce 2024, se v Německu podle FAZ nyní uvažuje. "S takovým přerozdělením by však musely vlády v Praze a Bratislavě souhlasit," poznamenal deník. Kladný postoj obou zemí by podle FAZ znamenal dalších 29 tanků Leopard 2 pro Ukrajinu v letošním roce.

"O ničem takovém se nikdy nejednalo a německá strana nám ani nic takového nenavrhuje," uvedla Černochová. ČTK její vyjádření poskytla mluvčí úřadu Simona Cigánková.

"Rozumíme potřebě podpořit Ukrajinu těžkou technikou. O možnostech diskutujeme se spojenci, zatím ovšem bez konkrétních detailů, o kterých bychom mohli informovat," napsala ve středu ČTK mluvčí slovenského ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ochotu předat Ukrajině své leopardy už ohlásily Polsko a Finsko, musí s tím ale souhlasit Německo. To je proto pod sílícím tlakem, aby souhlas vydalo. Spolkový kancléř Olaf Scholz předání tanků podle informací deníku Süddeutsche Zeitung podmiňuje tím, že USA poskytnout Ukrajině tanky Abrams. Tento typ ale Spojené státy nepovažují kvůli údržbě a provozu za vhodný pro ukrajinské síly.