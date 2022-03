Černochová nejede na V4 v Maďarsku, kritizuje přístup Maďarů k Ukrajině

Praha - Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nepojede příští týden na setkání ministrů obrany zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) v Maďarsku. Zapojila by se tím podle svých slov do maďarské volební kampaně. Uvedla to dnes na twitteru. V Maďarsku se příští týden v neděli 3. dubna konají parlamentní volby. Zároveň Černochová zkritizovala přístup Maďarska k pomoci Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko.

"Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (středa - čtvrtek) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani," sdělila ministryně. Na dotaz na sociální síti, zda budou stejně postupovat i ministři obrany Slovenska a Polska, Černochová odpověděla, že je to na jejich rozhodnutí.

"Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev," doplnila ministryně. Maďarský premiér Viktor Orbán, který bude v dubnu usilovat o znovuzvolení, podle informací z úterý odmítl rozšíření protiruských sankcí Evropské unie na dovoz energií. "Takové sankce by nám ublížily více než Rusku," prohlásil Orbán.

Maďarsko také odmítá posílat Ukrajině na pomoc v boji s Ruskem zbraně. Orbán rovněž zakázal převoz zbraní na Ukrajinu přes území Maďarska. Kvůli tomu ho kritizují představitelé Ukrajiny, kde už podle údajů OSN zemřelo za dobu ruské agrese nejméně 1081 civilistů. "Chcete levný ruský plyn? Anebo možná chcete naše Zakarpatí? Opravdu touží obyvatelé Maďarska po roli těch, kteří se nám snaží vrazit nůž do zad v těžké chvíli?" napsala v úterý na facebooku místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.