Černochová: Do Maroka dnes večer odletí speciální tým českých hasičů

Praha - Do Maroka zasaženého zemětřesením dnes večer ve třech vojenských speciálech odletí speciální USAR tým českých hasičů, který se zaměřuje na vyhledávání v sutinách. Na sociální síti X to dnes uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hasiči ale vzápětí na stejné síti sdělili, že oficiální žádost Maroka zatím neobdrželi. O případném vyslání týmu se podle nich má teprve rozhodnout.

Hasiči již dříve uvedli, že součástí USAR týmu by mělo být zhruba 70 lidí. "Všichni jsou připraveni v pohotovosti," napsali dnes dopoledne. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček řekl České televizi (ČT), že pokud by měli odletět ještě dnes, musí oficiální žádost přijít nejpozději do 14:00.

V Maroku jsou již dva čeští hasiči, kteří mají případné nasazení týmu dohodnout. "Jsou ve spojení s místními autoritami a zprostředkovávají naši nabízenou pomoc. Oficiální žádost Maroka o pomoc jsme zatím neobdrželi," uvedli hasiči dnes v 11:00. Součástí týmu by měla být i takzvaná traumaskupina, kterou by tvořilo až devět zdravotníků a lékařů. "Jsou schopní ve dvou týmech operovat v polních podmínkách," řekl ČT Vlček.

USAR (Urban Search and Rescue) tým pomáhal například letos v zimě po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii. Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi.

Zemětřesení zasáhlo centrální Maroko v pátek pozdě večer. Zemřelo při něm více než 2000 lidí. Zraněných je 2059, z toho více než 1404 v kritickém stavu. České ministerstvo zahraničních věcí (MZV) nadále nemá žádné informace o tom, že by mezi oběťmi nebo zraněnými bylo nějací Češi. Podle cestovatelského systému Drozd jich v zemi je 183.

České úřady se dlouho nemohly spojit se dvěma Čechy, kteří byli v době zemětřesení přímo v pohoří Atlas. Nakonec se je kontaktovat podařilo, také oni jsou v pořádku. "Podle našich informací by již měli být na cestě do Česka," řekla dnes ČTK mluvčí MZV Mariana Wernerová.

Nejvíce lidských obětí mají podle médií právě horské oblasti. Z větších měst zasáhly páteční otřesy o síle 6,8 stupně nejhůře historický Marrákeš. Rozsáhlé škody utrpěla mimo jiné mešita Kutubíja ze 12. století, píše web stanice Al-Džazíra. Na rozdíl od jiných historických budov ve městě se však Kutubíja nezřítila, jiné mešitě ve starém městě například otřesy strhly minaret.