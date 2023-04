Černochová: ČR může Ukrajině dál posílat vojenskou pomoc

Praha - Česko má stále ve skladech vojenský materiál, který může poslat jako pomoc na Ukrajinu. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to dnes řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V příštích dnech se kvůli tomu Černochová a náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka sejdou s prezidentem Petrem Pavlem, který minulý týden v médiích uvedl, že Česko už mnoho dalších možností zbrojní pomoci pro Ukrajinu nemá. Pavel dostane podle Černochové seznam materiálu, který by mohl být poslán Ukrajině.

Černochová uvedla, že s Řehkou vytvořili harmonogram a seznam pomoci, kterou je ještě na Ukrajinu možno poslat. "Pořád ještě jsou v našich skladech věci, které už zaručeně nikdy užití v naší armádě mít nebudou," řekla ČT.

S prezidentem se kvůli tomu ministryně setká ve středu a v nejbližších dnech se Pavel potká také s šéfem armády. "Budeme pana prezidenta informovat o těch seznamech, které máme my, aby měl přesný přehled o tom, co ještě můžeme hypoteticky na Ukrajinu poslat, pokud o to Ukrajina bude mít zájem," doplnila Černochová.

Prezident Pavel uvedl minulý týden v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung, že Česká republika pomohla zbrojními dodávkami Ukrajině jak mohla, ale mnoho dalších možností již nemá. Jisté možnosti vidí ještě v protivzdušné obraně a munici, pro kterou má Česko výrobní kapacity.

Bývalý ministr obrany a předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) vyjádřil v Otázkách Václava Moravce obavy, zda se podaří doplnit zásoby po odeslání materiálu na Ukrajinu. "Od vás, paní ministryně, bych chtěl ujištění, že se ta naše pomoc opravdu nedotkne těch nedotknutelných mobilizačních zásob," řekl. "Nic z toho, co posíláme na Ukrajinu, nechybí v našich zásobách tak, aby to ohrozilo naši obranyschopnost," uvedla Černochová.