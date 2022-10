Černochová chce kvůli ruské agresi posílit možnosti ochrany ČR

Praha - Ministerstvo obrany podle jeho šéfky Jany Černochové (ODS) chystá změnu předpisů, která by umožnila účinnější ochranu kritické infrastruktury v ČR kvůli ruské agresi na Ukrajinu a snaze oslabovat zbrojní průmysl v zemích, které pomáhají Ukrajině. Ministryně to uvedla v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Chtěla by například posílit pravomoce vojenské policie a zpravodajské služby.

Černochová uvedla, že po únorovém ruském vpádu na Ukrajinu zesílily pokusy monitorovat některé významné objekty pro kritickou infrastrukturu v Česku, zvýšila se proto i jejich ochrana. Z ruské strany hrozí snaha oslabovat zbrojní průmysl v zemích, které pomáhají Ukrajině, řekla ministryně.

"Předkládám změny legislativy, které umožňují rychlejší reakci na tyto pokusy a jejich následný postih," uvedla Černochová. Změny se podle ní týkají oprávnění vojenské policie a Vojenského zpravodajství.

S ruskou hybridní válkou vůči Západu může podle ministryně souviset sabotáž na kabelech, která v sobotu ráno zastavila vlaky na severu Německa. Dopad na český zbrojní průmysl bude mít podle Černochové i úterní výbuch v bulharské zbrojovce kvůli výrobě součástek do dělostřelecké munice. Podle bulharského žalobce se v závodě nevyráběly produkty pro vojenské účely. Ministryně připomenula výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích v říjnu 2014, za nimiž podle českých úřadů stojí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU.

Ministryně počítá s dalším posilováním obrany východního křídla NATO nad rámec dohodnutý na červnovém summitu aliance v Madridu. Vhodná by byla podle Černochové i přítomnost aliance na Blízkém Východě a v Africe, aby se tyto oblasti nedostaly pod ruský vliv.

"Posilování východního křídla NATO zcela určitě odstrašující efekt má," uvedl v pořadu bývalý předseda Vojenského výboru NATO a kandidát na prezidenta Petr Pavel. Podle něj Rusko vůči Západu vede hybridní válku, kterou nazývá nelineárním válčením. "Bylo by naivní se domnívat, že Rusko proti nám válku nevede. Vede ji pouze jinými prostředky. Považuje nás za nepřítele," uvedl Pavel. Riziko, že Rusko použije jaderné zbraně, podle Pavla nelze podceňovat, ale jeho naplnění by vedlo k tomu, že by se od Ruska odvrátila Čína.