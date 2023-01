Černochová: Armáda se profesionalizovala, zaslouží si úctu i moderní vybavení

Praha - Česká armáda se během 30 let své existence profesionalizovala, zaslouží si respekt a úctu i moderní vzhled a vybavení. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to řekla na setkání při příležitosti 30. výročí vzniku sboru, kterého se dnes v atriu Armádního muzea Žižkov zúčastnili veteráni, vojáci, diplomaté a vrcholní politici včetně o víkendu zvoleného prezidenta, bývalého šéfa generálního štábu Petra Pavla.

Armáda je podle ní složená z profesionálů, na které se mohou spojenci spolehnout, což považuje za zvlášť důležité v době ruské invaze na Ukrajinu. Na prezidentskou kampaň, ve které Pavlův protikandidát, expremiér Andrej Babiš (ANO) použil válečnou rétoriku, odkázala konstatováním, že žádnou mobilizaci nechystá. Profesionalizace vojáků podle ní nicméně přinesla vytěsňování toho, že obrana není pouze věcí armády.

"Na obraně se musíme podílet všichni, armáda to sama nesvede, byť by byla sebelepší," uvedl s odkazem na aktuální výzvu šéf generálního štábu Karel Řehka. Vláda podle Černochové dělá vše proto, aby Rusko prohrálo. "Nemůžeme spoléhat na hrdinství ukrajinských vojáků, musíme být připraveni naši zemi a naše hodnoty s našimi spojenci bránit a ubránit," konstatovala a připomenula, že kabinet Petra Fialy (ODS) se už před invazí zavázal k navýšení investic do armády na dvě procenta HDP. Zmínila, že úzce spolupracuje se slovenskou armádou, kterou na setkání reprezentoval ministr Jaroslav Naď, a snahu o společné nákupy.

Ministryně na slavnosti udělila resortní vyznamenání. Ocenila práci vojáků, kteří se účastnili zahraničních misí, ale podíleli se během let i na odstraňování škod při povodních, boji s covidem-19 nebo ostrahy hranic. Zmínila i mrtvé, kterých se ze zahraničních misí nevrátily tři desítky.