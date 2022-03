Černobylská jaderná elektrárna má proud jen z generátorů na dva dny

Kyjev - Černobylská jaderná elektrárna nemá dodávky elektrického proudu, což by bez včasné opravy mohlo vést k úniku radiace, protože elektřina je nutná k chlazení spotřebovaného jaderného paliva. Oznámila to dnes státní společnost Enerhoatom, která spravuje čtyři funkční ukrajinské jaderné elektrárny. Proud zatím zajišťují záložní generátory elektrárny, kterou obsadili nedlouho po zahájení invaze na Ukrajinu ruští vojáci. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dnes uvedla, že přerušení dodávek elektřiny do odstavené elektrárny nepředstavuje kritický bezpečnostní problém.

Ukrajinská energetická společnost Ukrenerho uvedla, že práci na obnovení dodávek elektrické energie znemožňují pokračující boje. Situaci dál sleduje a slíbila, že o případných změnách situace bude informovat.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba uvedl, že Rusko musí naléhavě přistoupit k dočasnému zastavení palby, aby bylo možné opravit poškozené elektrické vedení do elektrárny. "Záložní dieselové generátory mají kapacitu 48 hodin pro napájení JE Černobyl. Poté se zastaví chladicí systémy skladu vyhořelého jaderného paliva a hrozí úniky radiace," napsal na twitteru.

Podle Enerhoatomu je v Černobylu 20.000 článků vyhořelého jaderného paliva, které v případě výpadku proudu není možné chladit. Jejich oteplování by mohlo vést k "uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí. Radioaktivní mrak by mohl být větrem přenesen do dalších oblastí Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Evropy," uvedla společnost v prohlášení.

Upozornila také, že bez elektřiny by v elektrárně nefungovaly ani ventilační systémy, což by vystavovalo zaměstnance nebezpečným dávkám radiace.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii v úterý večer sdělila, že možná ztratila spojení se systémy, které monitorují bezpečnostní situaci v této odstavené elektrárně.

V dnešním prohlášení MAAE uvedla, že radioaktivní materiál v černobylské elektrárně je přes výpadek proudu nadále bezpečně uložen. Zásobení elektřinou je sice podle agentury zásadním bezpečnostním faktorem, ale v Černobylu je vyhořelé palivo uloženo v dostatečně velkých chladicích nádržích, které i bez elektřiny odvádějí dostatek tepla. "V tomto případě MAAE nevidí kritický dopad na bezpečnost," ujistila organizace.

Šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová dnes nad ránem na twitteru k tomu uvedla, že přes ztrátu on-line přenosu dat a stále obtížnější zajištění komunikace s personálem v Černobylu a Záporožské jaderné elektrárně je stále dost údajů o radiační situaci na celém území Ukrajiny a v sousedních zemích a nic neukazuje na zhoršení.

Šéf Enerhoatomu Petro Kotin odpoledne sdělil, že radiační situace v okolí Záporožské JE je normální. Práce na opravě bloku poškozeného při bojích s ruskými vojáky podle něj pokračuje.