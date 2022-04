Cermat: Na maturitní obory chce 103.000 žáků, ještě asi přibudou Ukrajinci

Praha - K jednotné přijímací zkoušce na maturitní obory středních škol se letos přihlásilo zatím 103.000 uchazečů. Je to zhruba o 9000 víc než před dvěma roky. Vyplývá to z informací Cermatu na dotaz ČTK. Jedná se o počty uchazečů přihlášených do 1. března. Další zájemci o studium ještě mohou přibýt, a to z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ke zkouškám se mohou hlásit do 5. dubna. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se budou konat 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 19. a 20. dubna.

Podle statistik ministerstva školství vycházejí z devátých tříd základní školy v uplynulých letech čím dál silnější ročníky. Minulý školní rok chodilo do devátých tříd podle údajů ministerstva 90.286 žáků, zatímco ve školním roce 2015/2016 to bylo 75.773. Změny souvisí s demografickým vývojem, kdy se konci povinné školní docházky nyní blíží nejsilnější ročníky narozené kolem roku 2008.

"Celkový počet podaných přihlášek letos přesáhl 188.000," uvedl mluvčí Cermatu Marek Lehečka. Připomněl, že uchazeči si mohli podat přihlášku na dvě školy, případně ještě navíc na sportovní gymnázia. Na čtyřleté obory se přihlásilo 79.633 lidí, na šestiletá gymnázia 5760 a na osmiletá 17.919, vypočítal. Z nich si pouze jednu přihlášku podalo na čtyřleté obory 14.002 žáků, na šestiletá gymnázia 1353 a na osmiletá 3879, řekl.

Loni se jednotná přijímací zkouška konala povinně jen na víceletá gymnázia, zatímco pro školy se čtyřletými obory byla v reakci na epidemii covidu-19 dobrovolná. K jednotné zkoušce šlo podle Cermatu zhruba 84.000 žáků, kvůli dobrovolnosti zkoušky ale není tento počet srovnatelný s jinými roky. V roce 2020, kdy žáci kvůli epidemii dělali zkoušku jen v jediném termínu, jich bylo přihlášených přibližně 93.900. O studium čtyřletých oborů se jich ucházelo kolem 69.000, o šestiletá gymnázia 5600 a o osmiletá gymnázia 19.300. Loni bylo přihlášených na šestiletá gymnázia 5400 a na osmiletá 17.500.

I letos je již tradičně největší zájem o gymnázia, plyne z informací Cermatu. Na čtyřletá se přihlásilo 19.900 lidí, uvedl Lehečka. Podobně žádané jsou podle něj i technické obory na středních odborných školách s 19.200 uchazeči. Do pedagogických oborů se hlásí zhruba 12.200 žáků, na lycea 10.800, na ekonomické obory 10.400 a na hotelové a podnikatelské školy asi 9500. "Z pohledu jednotlivých oborů evidujeme nejvyšší zastoupení přihlášek do oborů gymnázium, informační technologie, obchodní akademie, ekonomika a podnikání, praktická sestra, bezpečnostně právní činnost či stavebnictví," dodal mluvčí.

Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a češtiny. Na test z matematiky je 70 minut, na češtinu 60 minut. Válečným běžencům z Ukrajiny se může test z češtiny prominout a nahradit pohovorem. V matematice se jim časový limit prodlouží o 25 procent a test budou moct dělat i v ukrajinštině či angličtině. Pokud jim chybí doklady z předchozího vzdělávání, mohou místo toho předložit čestné prohlášení.