Cermat: Konání zkoušek není ohrožené, ač končí smlouva na podporu systému

Praha - Konání maturitních zkoušek v září není nijak ohroženo, přestože dnes končí smlouva na podporu informačního systému. Technologie, které dosud provozovala společnost Pragodata, bude nyní spravovat Cermat. Jedná se o součást optimalizačního procesu. ČTK to řekli ředitel Cermatu Miroslav Krejčí a mluvčí organizace Jana Patáková. Reagovali tak na nedávné vyjádření poslankyně Jany Berkovcové (ANO). Politička řekla, že kvůli neprodloužení smlouvy jsou ohrožené podzimní maturity.

"Ačkoliv se výběrová řízení na servis některých technologií o několik týdnů pozdržela, zejména z důvodu přípravy nového projektu, a to elektronické přihlášky na střední školy, nijak to neovlivňuje schopnost Cermatu zajistit řádný průběh zářijových maturitních zkoušek," uvedl Krejčí.

Podporu pro informační systém poskytovala Cermatu právě společnost Pragodata. Smlouvu měly organizace uzavřenou na čtyři roky od 15. června 2018. Předchozí vedení Cermatu ji prodloužilo dodatkem o šest měsíců s možnou opcí o dalších šest měsíců. Opci nakonec Cermat uplatnil a smlouva tak k dnešnímu dni končí.

Technologie, které firma Pragodata provozovala, dneškem podle Krejčího přejdou do správy pracovníků Cermatu. "Část z těchto služeb by již natrvalo měla zůstat ve správě interních pracovníků Cermatu, část služeb bude v příštích měsících vysoutěžena standardním výběrovým řízením," doplnil ředitel organizace, která centrálně zadává a vyhodnocuje státní maturity a jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Postup ředitel Cermatu, který příspěvkovou organizaci ministerstva školství vede od září 2022, označil za součást optimalizačního procesu, jehož cílem je zefektivnit provoz organizace. Podle něj totiž Cermat za služby společnosti Pragodata platil asi 25 milionů korun ročně, takže po nákladech na mzdy je nyní nejdražší položkou v jeho rozpočtu. Podobnou částku platil Cermat dříve za služby i firmě Konica Minolta. Smluvní vztah mezi externím dodavatelem a Cermatem skončil v září 2022.

Poslankyně Berkovcová nedávno v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla, že se "Cermat nachází v technickém rozkladu", a kritizovala, že Krejčí včas nevypsal výběrové řízení na nového dodavatele a ani neprodloužil smlouvu stávajícímu dodavateli. Varovala před tím, že bude Cermat zakázku zadávat bez veřejné soutěže. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) řekl, že pokud Krejčí konání maturitních testů na podzim v řádné podobě nezajistí, bude odvolán.

Ředitel Krejčí se proti tomu, že by Cermat zadával zakázku bez výběrového řízení, vymezil. "Cermat nemá v úmyslu obcházet zákon o veřejných zakázkách a zadávat smlouvu jinému subjektu na přímo, využitím jednacího řízení bez uveřejnění," sdělil. Zároveň upozornil, že konec služeb poskytovaných společností Pragodata neznamená vypnutí informačního systému, ale pouze to, že službu nebude poskytovat externí dodavatel. Podle něj se systém využívá ve velké míře především při konání řádných termínů zkoušek, při konání náhradních termínů jednotných přijímacích zkoušek a podzimních maturit se využívá výrazně méně.

Odborníka na kybernetickou bezpečnost a informační systémy Miroslava Krejčího do funkce v září loňského roku jmenoval tehdejší ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Krejčí v čele státní organizace nahradil Michaelu Kleňhovou. Ta skončila v květnu 2022 poté, co ji kvůli nespokojenosti s řízením a hospodařením organizace odvolal Balašův předchůdce Petr Gazdík (STAN).

Cermat by měl vytvořit systém, který by mohl od roku 2024 umožnit digitalizovanou formu přijímacího řízení na střední školy. Program by na rozdíl od současnosti měl umožňovat stanovení pořadí přihlášek na obory a školy a jejich elektronické podávání. Zda bude změna od jara 2024 možná, záleží zejména na změně legislativy, uvedl Krejčí a dříve i mnozí politici. Digitalizaci přijímacího řízení si za cíl vzal při svém nástupu do funkce ministr Bek, který resort vede od 4. května tohoto roku.