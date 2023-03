Čermáka v roli kouče hokejistů Českých Budějovic nahradil Čihák

České Budějovice - Na střídačce hokejistů Českých Budějovic skončili necelý týden po uzavření základní části extraligy hlavní kouč David Čermák s asistentem Romanem Fouskem. Novým trenérem Jihočechů se stal Ladislav Čihák, jehož asistentem bude Jiří Hanzlík. Oba se upsali na tři sezony. Klub o změnách informoval dnes na webu.

Hokejisté Motoru prožili nepovedenou sezonu. Ačkoli do ní vstupovali v roli obhájců bronzu, vůbec se jim nedařilo. Změnu k lepšímu nepřineslo ani odvolání Jaroslava Modrého, k němuž se vedení klubu odhodlalo 25. prosince. Jeho roli převzal dvaapadesátiletý Čermák, který byl jedním z jeho asistentů a v minulém ročníku vedl Kladno. Pomáhali mu Fousek a Jiří Novotný, jenž se stal sportovním manažerem a nové trenéry vybíral.

Jednačtyřicetiletý Čihák pracoval nejprve u mládeže Sparty, než se přesunul před sezonou 2012/13 do Plzně. Na západě Čech pak okusil také extraligu, nejprve jako asistent, posléze i na pozici hlavního kouče. V ročníku 2018/19 dovedl Indiány k zisku bronzu. Sezonu 2021/22 strávil jako asistent v Hradci Králové, do té aktuální vstupoval jako šéf střídačky Mladé Boleslavi, ale začátkem ledna byl kvůli špatným výsledkům odvolán.

"Myslím si, že Ladislav Čihák je tím správným koučem pro Motor. Je to mladý a progresivní trenér, který už ale má řadu zkušeností z několika extraligových klubů. Líbí se mi jeho trenérská filozofie a věřím, že Motoru pomůže přesně v těch oblastech, kde jsme v posledním období měli problémy," vysvětlil Novotný.

Devětačtyřicetiletý bývalý výborný obránce Hanzlík působil dlouhodobě v Plzni jako hráč, vedle toho hájil také barvy Liberce a Karlových Varů. S mužstvem Energie i Plzní dobyl titul mistra extraligy. Kariéru ukončil po sezoně 2013/14 a na kontě má v domácí nejvyšší soutěži 1036 startů. Také on pracoval u plzeňské mládeže a následně také u A-týmu, kde spolupracoval právě s Čihákem. Momentálně vede úspěšně plzeňský dorost, který hraje play off shodou okolností zrovna proti Motoru.

Jihočeši obsadili v konečném pořadí dlouhodobé fáze až 13. místo a dlouho bojovali právě s Rytíři o to, komu se podaří vyhnout baráži o setrvání mezi elitou proti nejlepšímu týmu první ligy. Kladno nakonec zaostalo za Motorem o čtyři body, stejně velkou ztrátu měli zároveň Českobudějovičtí na Plzeň, která si jako poslední zajistila postup do předkola play off. Sezona tak pro ně už skončila a mohou spřádat plány příští ročník.

První změny v kádru klub oznámí v příštím týdnu. "Uvědomujeme si, že je po neúspěšné sezoně nutné udělat změny. Vedle nového trenérského štábu dojde pochopitelně i k potřebnému hráčskému posílení. Věřím tomu, že všechny tyto kroky povedou k tomu, že budeme hrát takový hokej, který se bude líbit fanouškům a bude úspěšný," uvedl Novotný.