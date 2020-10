Ceremoniál k vyznamenání bude mít omezený počet hostů, řekl Prymula

Praha - Ceremoniál k předání vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě je zatím plánován v minimálních počtech účastníků, řekl novinářům po dnešním zasedání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ocenění mají dorazit bez rodinného doprovodu, i zástupci vlády a státních institucí by se měli dostavit ve sníženém počtu. Nevyloučil, že kvůli koronaviru budou muset nastat další omezení.

Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že Hrad dělá vše pro to, aby se ceremoniál 28. října na Pražském hradě uskutečnil. Kabinet dnes omezil od středy možnost shromažďování osob na maximálně šest. Výjimku mají podle Prymuly mimo jiné různá zasedání orgánů státní správy, samosprávy či politických stran. "Jinak toto pravidlo je skutečně plošné," uvedl dnes po jednání vlády.

Prymula řekl, že se v nastavování opatření pro hradní ceremoniál neangažuje, aby nebyl podezírán z osobních zájmů. "Dělá to hlavní hygienička paní (Jarmila) Rážová," řekl. Zeman se chystá ministrovi udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru. Prymula podle něj s převzetím ocenění souhlasí.

Ceremoniál se podle Prymuly plánuje ve velmi omezeném počtu účastníků. "Bez rodinných doprovodů, jen zástupci vlády a institucí v minimálním počtu," řekl. Nevylučuje však, že budou nutná další omezení. "Situace se vyvíjí, v této chvíli to těžko může někdo zaručit," řekl. Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že událost je ještě relativně daleko. "Pokud dospějeme k tomu, že to není vhodné, hygiena o tom rozhodne," uvedl.

Zeman o víkendu v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by považoval za urážku státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, pokud by se tradiční předávání ocenění nekonalo. Vyznamenaných bude letos asi 40. Neuskuteční recepce, která tradičně po ceremoniálu následovala. Podle Zemana by na ní hrozilo riziko nákazy.