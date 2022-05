ČEPS loni vzrostl zisk před zdaněním o 26,5 procenta na 4,3 miliardy Kč

Praha - Provozovateli tuzemské energetické přenosové soustavy ČEPS loni meziročně vzrostl zisk před zdaněním o 26,5 procenta na 4,3 miliardy korun. Celkové výnosy stouply o 47,1 miliardy na 75,4 miliardy korun. Klesly naopak investice do rozvoje soustavy, a to o téměř miliardu na 4,96 miliardy korun. Vyplývá to z údajů dnešní tiskové zprávy firmy, které ČTK porovnala s čísly za předloňský rok.

Společnost upozornila, že jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Mezi regulované parametry patří povolené náklady, odpisy a zisk. Pokud se dosažená skutečnost v některém roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou určeny korekční faktory, které budou zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období. Ovlivňují tak hospodářské výsledky firmy s dvouletým posunem.

Zisk před zdaněním je o téměř 1,9 miliardy korun vyšší oproti plánu. "K mimořádnému výsledku hospodaření nejvíce přispěly operace na zahraničních trzích související zejména s přeshraniční aukcí kapacity," uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Náklady celkem bez daně z příjmu v loňském roce dosáhly 71 miliard korun, o 46,1 miliardy korun meziročně více.

Společnost ČEPS během loňského roku pokračovala v rozvoji a modernizaci přenosové soustavy, jejichž součástí jsou zejména modernizace transformoven, obměna transformačních vazeb, výstavba nových vedení a posílení přenosové kapacity některých stávajících vedení.

Firma ČEPS loni mimo jiné zmodernizovala celkem více než 100 kilometrů veden, například vedení spojující rozvodny Týnec ve Středočeském kraji a Krasíkov v Pardubickém kraji. Firma také zahájila modernizaci vedení Čebín – Sokolnice nebo Sokolnice – Križovany na Slovensku a výstavbu nového dvojitého vedení Výškov – Babylon, které budou dokončeny letos.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 78 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a a vedení o celkové délce téměř 5700 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.