ČEPS koupí šest zásobníků plynu od RWE, zajišťují asi 36 pct roční spotřeby

Praha - Státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS koupí šest podzemních zásobníků plynu od skupiny RWE. Zásobníky mají dohromady kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových a měly by zajistit asi 36 procent roční spotřeby. Rozhodla o tom dnes vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Cílem je podle něj získat kontrolu nad zacházením s plynem. Cenu zveřejní ve čtvrtek, kdy by měla být podepsána smlouva. Podle premiéra ji potvrzují posudky. Nákup by měl financovat samotný ČEPS z vlastních zdrojů. Návratnost investice bude podle Fialy do deseti let.

"Vlastnictví zásobníků dá státu jistotu, že bude schopen ovládat to, jak se bude s plynem v případě krize zacházet," řekl Fiala. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela uvedl, že nákup zásobníků je dalším krokem v rámci posilování české energetické bezpečnosti. Upozornil, že plyn minimálně do roku 2045 bude klíčovou surovinou pro rozvoj české energetiky, a proto je výhodné mít přímý a okamžitý vliv státu na strategickou infrastrukturu.

ČEPS koupí celou společnost RWE Gas Storage CZ, která zásobníky nyní vlastní. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by to mělo pomoci zachovat současnou funkčnost a operabilitu společnosti. Největší je podzemní zásobník Dolní Dunajovice, který má kapacitu skoro miliardu metrů krychlových. Dohromady jde o většinu skladovací kapacity v Česku, která umožní pokrýt českou spotřebu až na tři celé zimní měsíce, uvedl Síkela. Celková kapacita všech zásobníků v české plynárenské síti je 3,45 milionu metrů krychlových, zbylou část vlastní další energetické firmy v zemi.

Podle Fialy je pro vnitrozemský stát, jako je Česká republika, přímý vliv státu na kritickou infrastrukturu z hlediska energetické bezpečnosti naprosto klíčový. Zároveň upozornil, že kontrolu nad zásobníky drží i některé okolní státy. Například Rakousko má podíl ve firmě ÖMV a přes ni i v několika zásobnících v Rakousku. Slovensko pak drží podíl ve společnosti SPP, která v zemi vlastní zásobníky a jeden i na českém území. Polsko má většinu ve společnosti Orlen a prostřednictvím ní i v zásobnících v zemi.

Akciová společnost ČEPS, kterou plně vlastní stát, působí jako výhradní provozovatel přenosové soustavy v Česku Společnosti loni meziročně vzrostl zisk před zdaněním o 26,5 procenta na 4,3 miliardy korun. Celkové výnosy stouply o 47,1 miliardy na 75,4 miliardy korun.

RWE Gas Storage CZ je se šesti zásobníky největším provozovatelem plynových zásobníků v Česku. V posledních třech letech podle MPO společnost hospodařila se ziskem 1,91 miliardy korun, naposledy v roce 2022 zisk činil 363 milionů. Dosud šlo o dceřinou společnost německé energetické firmy RWE. Ta v minulosti o prodeji zásobníků jednala například s ČEZ nebo Energetickým průmyslovým holdingem (EPH) miliardáře Daniela Křetínského, avšak bez výsledku.

Seznam všech zásobníků:

Podzemní zásobník RWE GS Skladovací využitelná kapacita v milionech m³ Maximální těžební výkon v milionech m³/den Dolní Dunajovice 905 23 Tvrdonice 555 9 Třanovice 530 8 Štramberk 470 7 Lobodice 177 5 Háje 75 6

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu