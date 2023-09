Čepro zahájila v Hněvicích výstavbu šesti nádrží na pohonné hmoty

Hněvice - Společnost Čepro, která je státním distributorem paliv, zahájila v areálu v Hněvicích na Litoměřicku výstavbu šesti velkokapacitních nádrží na skladování automobilového benzinu a motorové nafty. Každá bude mít objem deset milionů litrů, společně vytvoří nový skladovací blok. Šest nových nádrží se postaví do čtyř let. Na dotaz ČTK to dnes řekl generální ředitel Čepra Jan Duspěva. Jde podle něj o investici za zhruba 900 milionů korun.

"Do roku 2027 tady bude stát šest nových nádrží, které mimo jiné zvýši energetickou bezpečnost České republiky a zvýší kapacitu skladu Hněvice," uvedl Duspěva. Současná kapacita skladů Čepra v ČR je okolo 300 milionů litrů. "Přesné číslo nechceme zveřejňovat," podotkl ředitel.

Na ploše bude stát šest válcových sloupů, které budou propojeny s technologií skladu. Tendr vyhrála firma Metrostav DIZ.

Čepro má 15 skladovacích objektů umístěných v celé ČR. Jsou různě staré a mají různou důležitost, uvedl Duspěva. "My jsme tyto nádrže plánovali proto, abychom posílili nádržovou kapacitu na tomto skladě," řekl ředitel a doplnil, že hněvický sklad je vstupní místo do systému Čepra z rafinérií v Litvínově na Mostecku a Kralupech nad Vltavou. "Až vybudujeme tuto skladovou kapacitu, tak budeme připraveni postupně, pokud se bude snižovat spotřeba pohonných hmot, opouštět starší skladovací kapacity někde jinde v České republice," dodal Duspěva.

Čepro má svou vodíkovou politiku, zhruba před třemi měsíci otevřelo plnicí vodíkovou stanici nedaleko Prahy. Společnost je tak připravena postupně přecházet k alternativním palivům.

Čepro loni zaznamenalo zisk před zdaněním 1,99 miliardy korun proti předloňským 2,06 miliardy korun. V loňském hospodaření se projevil například zvýšený prodej paliv, který stoupl o deset procent. Čepro je jedním z největších průmyslových podniků v České republice. Provozuje síť 1200 kilometrů produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 milionu metrů krychlových. Společnosti náleží přes 200 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR, která je z hlediska počtu stanic třetí největší a z pohledu prodejů pohonných hmot čtvrtá nejvýznamnější v ČR.