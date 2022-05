Čepro je připraveno postavit terminál na zkapalněný plyn na Litoměřicku

Praha - Státní distributor paliv Čepro je v případě potřeby připraven vybudovat terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Hněvicích na Litoměřicku. LNG by se sem mohl dopravovat z Pobaltí vlakem, do budoucna případně také lodí, pokud se vyřeší splavnost dolního Labe. Na konferenci sněmovního hospodářského a bezpečnostního výboru o bezpečnosti v energetice to dnes řekl provozní ředitel a člen představenstva Čepro František Todt.

V Hněvicích má Čepro již nyní sklad, patří mezi nejvytíženější. Začátkem května řekl premiér Petr Fiala (ODS) po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem, že Česká republika bude s Německem jednat o společném využití terminálů na zkapalněný zemní plyn, které chce německá vláda kvůli snížení energetické závislosti na Rusku vybudovat.

Překladiště LNG v Hněvicích je jedním z plánovaných kroků Čepra pro zvýšení strategické bezpečnosti. Mezi další patří růst skladovacích kapacit pohonných hmot, výstavba produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a Sedlnicemi na Novojičínsku, zvýšení kapacity vleček skladů Hněvice, Loukov a Šlapanov a příprava na personální posílení železniční dopravy společnosti.

Česko stejně jako ostatní evropské státy chce být energeticky nezávislé na Rusku poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil invazi na Ukrajinu. Energetická závislost na Rusku se tak stala bezpečnostním rizikem. Výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská uvedla, že do Evropské unie bylo v loňském roce dodáno dosud nejvyšší množství LNG, a to 77 miliard metrů krychlových.