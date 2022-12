Ceny za sociální služby se zvýší o 10 až 30 Kč, pro část lidí se nezmění

Praha - Za pobyt v domovech i za odbornou péči doma by lidé mohli od ledna platit víc. Maximální možné ceny, které mohou hradit, se zvednou u jednotlivých služeb o deset až 30 korun. Těm, kteří měsíčně potřebují víc než 80 hodin asistence či jiné podpory, zůstane ale částka stejná jako dosud. Hodinová úhrada by se mohla nově také krátit, pokud péče netrvala celou hodinu. Vyplývá to z novely vyhlášky, který připravilo ministerstvo práce. Podle něj by po úpravě cen mohlo příští rok od lidí do služeb přitéct 1,1 miliardy korun. Organizace na podporu handicapovaných zvýšení cenových limitů kritizovaly. Žádaly valorizaci příspěvku na péči. Podpořila je zmocněnkyně pro lidská práva či odbory.

"Primárně zvedáme částku u takzvaných hotelových služeb, které si klienti platí z jiných zdrojů, než je příspěvek na péči. Vůči tomu nebyl žádný rozpor. Velmi to pomůže poskytovatelům služeb. Zvedáme i cenu za terénní služby. Tam jsme se na základě podnětů rozhodli ale nezvyšovat částku při péči nad 80 hodin měsíčně. Lidem, kteří čerpají větší objem péče a již nyní jim nestačí finance, se tak situace nezhorší," řekla ČTK náměstkyně ministerstva práce pro rodinnou politiku a sociální služby Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL).

Podle vyhlášky by klienti od ledna za hodinu asistence, pečovatelské služby, předčítání, pomoci v samostatném bydlení či odlehčovací služby mohli hradit místo nevýš 135 až 155 korun. Pokud ale potřebují víc než 80 hodin této péče měsíčně, maximální cena se nemění. Zůstává na 135 korunách. Úhrada by se měla nově také krátit, pokud péče netrvala celou hodinu.

Nejvyšší možná cena za den pobytu v domově či týdenním stacionáři se zvedá z 250 na 280 korun, v azylových domech má být nižší. Za celodenní stravu s minimálně třemi jídly by neměli lidé platit víc než 235 korun, teď je to 205 korun. Oběd vyjde nejvýš na 105 korun, tedy o desetikorunu dráž. Donáška či dovoz jídla budou stát až 50 místo 40 korun. Za obstarání velkého nákupu či nákupu oblečení a vybavení domácnosti by měl člověk dát nejvýš 160 korun, tedy o dvacetikorunu víc. Vyprání, vyžehlení a opravy kilogramu prádla budou nejvýš za 90 místo 80 korun.

Podle původního návrhu se měly cenové limity za pobyt a celodenní stravu zvednout o 20 korun. Výsledná vyhláška počítá se zdražením o 30 korun. Hodina péče měla pro všechny stát 155 korun, po vyjednávání se ale pro lidi s větší potřebou podpory zůstane stejná jako letos.

Podle podkladů k vyhlášce náklady sociálních služeb v roce 2019 dosahovaly 49 miliard korun, loni 61 miliard a letos by mohly překročit 80 miliard korun. Na růst nákladů si stěžovali poskytovatelé péče. Žádali zvýšení plateb. Poukazovali na to, že důchody se zvedaly. Letos se valorizovaly třikrát. Na konci září činila průměrná starobní penze 18.033 korun a invalidní důchod třetího stupně 15.617 korun. Další zvýšení bude v lednu. Po úhradě musí klientům v domovech zbýt minimálně 15 procent příjmu a v týdenních stacionářích aspoň 25 procent. Pokud na zaplacení pobytu a stravy stanovená část penze nestačí, úhrada se automaticky snižuje.