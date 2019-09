Ceny za dabing získali David Novotný a Tereza Bebarová

Přelouč (Pardubicko) - David Novotný a Tereza Bebarová získali ceny za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu. Z Přelouče si odvezli pamětní stříbrné medaile. Cenu Františka Filipovského Novotný získal za roli Adriana Cronauera, kterého ztvárnil herec Robin Williams, ve snímku Dobré ráno, Vietname. Dabing ho baví, poskytuje mu nové herecké úkoly, což byl i případ tohoto filmu, řekl novinářům Novotný.

"Já jsem ten film samozřejmě znal a těšil jsem se na ten kulomet, protože mám radši, když věci odsejpají. Je to taková výzva a tam je veledůležité, aby to bylo dobře připravené, dobře upravené a měli jsme na to čas," uvedl Novotný.

Bebarová byla oceněna za roli Enid Blytonové představovanou herečkou Helenou Bonham Carterovou ve filmu Enid.

Zvláštní cenu poroty za dětský herecký výkon v dabingu do 15 let věku dítěte "Kouzelný prsten" získal Šimon Fikar za zpívající roli Miguela v podání Anthonyho Gonzaleze ve snímku Coco. Cenu Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla v letošním roce udělil Český filmový a televizní svaz FITES snímku Avengers: Infinity War v čele s režisérem Vladimírem Žďánským.

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování televizního seriálu, kterou uděluje FITES, získal seriál Vojna a mír v režii Jiřího Kodeše. Ocenění za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby, kterou uděluje Město Přelouč, patří snímku S láskou Vincent v režii Martina Těšitele.

Cenu Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů, získali Daniel Čáp a Jiří Kodeš za mimořádnou kvalitu překladu a úpravu snímku Dobré ráno, Vietname. Cena za zvuk dabingu, kterou uděluje Asociace pracovníků se zvukem a Ochranná asociace zvukařů - autorů, připadla filmu Ďáblův houslista a Michalu Zatloukalovi.

Za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu dostal letos cenu, kterou uděluje FITES, zvukař Jiří Moudrý. Ocenění za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu patří hned čtyřem hercům. Jsou jimi Jana Šulcová, Aranka Lapešová, Jiří Klem a in memoriam Václav Postránecký, za kterého cenu převzala rodina. Tuto cenu uděluje od roku 1995 výhradně Prezídium Herecké asociace.

Příznivci dabingu měli i letos možnost elektronicky hlasovat o nejúspěšnější ženský a mužský hlas a rozhodli tak o Ceně diváků za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v dabingu. Nejvíce hlasů získali Eliška Balzerová za roli Joan Crawfordové v podání herečky Jessicy Langeové v seriálu Zlá krev I. a Vojtěch Dyk za roli Grinche ve stejnojmenném animovaném snímku.

Ocenění za nejlepší dabing se v Přelouči, kde se herec František Filipovský narodil, udělují od roku 1995. V letošním 25. ročníku se sešlo pro hodnocení 41 snímků a porota posuzovala celkem 102 návrhů.