Praha - Ceny Václava Jíry v hlavní kategorii získali za loňský rok bývalý reprezentant Rostislav Vojáček, někdejší dlouholetý vedoucí národního týmu Jaroslav Dudl a dva kluboví archiváři, sparťan Václav Boreček a slávista Karel Zuska. Všechny čtyři stejně jako předchozí laureáty vyznamenala Fotbalová asociace ČR za to, jak celoživotně přispěli k rozvoji českého fotbalu. Předání cen se dnes uskutečnilo v Břevnovském klášteře v Praze.

Sedmdesátiletý Vojáček drtivou většinu kariéry odehrál v Baníku Ostrava, za který si připsal na pozici stopera 380 ligových zápasů, což je dosud klubový rekord. Se Slezany získal tři mistrovské tituly v letech 1976, 1980 a 1981. Za československou reprezentaci nastoupil ke 40 utkáním a získal bronz na mistrovství Evropy v roce 1980.

Šestašedesátiletý vystudovaný diplomat Dudl působil jako vedoucí národního týmu od konce roku 1995 do loňského září. Pracoval po boku deseti reprezentačních trenérů a zúčastnil se šesti evropských a jednoho světového šampionátu.

Celkem byl vedoucí týmu v 256 utkáních národního celku. Dělal také delegáta UEFA. "Musím zmínit především Euro 1996, tam jsem byl fotbalově nezkušený, ale úspěch byl obrovský," připomněl Dudl nečekané stříbro českého týmu z evropského šampionátu v Anglii.

Devětasedmdesátiletý Boreček je kronikářem Sparty už téměř 30 let. V dorostu přitom hrával za Slavii. "Já jsem začínal, ještě když byla Slavia na Letné. Teď jsem sparťan, ale Slavia musí být také," řekl Boreček.

Oceněn byl i jeho o rok mladší slávistický kolega Zuska, který pracuje jako archivář červenobílých od února 1995. Je jedním z tvůrců popisků a textů v nedávno vzniklém slávistickém muzeu na stadionu v Edenu. "S panem Borečkem se známe 25 let, my archiváři, to je asi to jediné, co mezi Slavií a Spartou funguje," vtipkoval Zuska.